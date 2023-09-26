Recette express pour l'apéro : une tapenade d'olives vertes à la feta ultra-savoureuse !

Super simple et rapide à préparer, cette recette de tapenade verte à la feta fera sensation à l'heure de l'apéro. Vos invités vont se régaler !
Pour un apéro de dernière minute, voici une recette très gourmande à partager avec vos convives : une tapenade aux olives vertes et à la feta ! Après la tapenade aux olives noires, revisitez cet incontournable des tables apéritives avec une version crémeuse et onctueuse aux olives vertes et à la feta. C'est prêt en moins de 5 minutes et on vous garantit que vous allez vous régaler ! Si vous aimez les idées de tartinades, on vous conseille de servir également cette recette généreuse aux poivrons très parfumée. À vos toasts !
Recette Tapenade aux olives vertes et feta
Ingrédients
- 200 g de olives vertes dénoyautées
- 100 g de feta
- 1 pincée de fleur de sel
- 1 gousse d'ail
- 3 c. à soupe de huile d'olive
- 20 Feuilles de basilic
- 1/2 jus de citron
Préparation
1
Dans le bol d'un mixeur, ajouter les olives vertes dénoyautées, la feta émiettée, la pincée de fleur de sel, la gousse d'ail pelée et dégermée et les feuilles de basilic.
2
Arroser d'huile d'olive et de jus de citron.
3
Mixer jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène.
4
Débarrasser et servir avec des toasts de pain grillé !