Une pizza healthy et végétarienne à la courgette pour se régaler sans culpabiliser !

Cette recette de pizza à la courgette est simple, originale mais terriblement gourmande !
Vous avez envie d'une pizza healthy ? Vous êtes au bon endroit ! On vous propose aujourd'hui une recette de pizza à la courgette. C'est super simple : à la place de la pâte à pizza, réalisez une base à la courgette très gourmande ! Ajoutez enfin la garniture de votre choix, ici on part sur une version végétarienne aux tomates, mozzarella et olives. C'est plein de fraîcheur et de saveurs, vous allez adorer ! Vous pouvez remplacer la base de courgettes par de l'aubergine ou bien de la patate douce pour vous régaler sans culpabiliser. Qui a dit qu'on n'avait pas le droit de craquer pour une pizza avec cette recette ?
Recette Pizza à la courgette healthy
Ingrédients
- 3 courgettes
- 1 oeuf
- 30 g de fécule de maïs
- 2 gousses d'ail
- 30 g de parmesan râpé
- 50 g de Mozzarella râpée
- sel, poivre
- 1 pincée d'origan séché
- 2 c. à soupe de sauce tomate
- olives noires
- 1 boule de mozzarella
- 2 tomates
- Quelques feuilles de basilic
- 1 c. à soupe de pignons de pin
Préparation
1
Laver et râper finement les courgettes. Les essorer dans un torchon propre afin de retirer un maximum d'eau.
2
Mélanger avec l'oeuf, la fécule de maïs, le parmesan râpé, la mozzarella râpée et les gousses d'ail hachées.
3
Saler, poivrer et ajouter l'origan puis bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Étaler sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et enfourner 25 minutes à 210°C.
4
Étaler la sauce tomate et disposer la mozzarella coupée en tranches, les tomates en rondelles, les olives noires et les pignons de pin.
5
Enfourner de nouveau 10 minutes à 200°C et servir avec des feuilles de basilic.