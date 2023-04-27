Une pizza healthy et végétarienne à la courgette pour se régaler sans culpabiliser !

Par Célia Papaïx ·

Pizza à la courgette healthy

Cette recette de pizza à la courgette est simple, originale mais terriblement gourmande !

Vous avez envie d'une pizza healthy ? Vous êtes au bon endroit ! On vous propose aujourd'hui une recette de pizza à la courgette. C'est super simple : à la place de la pâte à pizza, réalisez une base à la courgette très gourmande ! Ajoutez enfin la garniture de votre choix, ici on part sur une version végétarienne aux tomates, mozzarella et olives. C'est plein de fraîcheur et de saveurs, vous allez adorer ! Vous pouvez remplacer la base de courgettes par de l'aubergine ou bien de la patate douce pour vous régaler sans culpabiliser. Qui a dit qu'on n'avait pas le droit de craquer pour une pizza avec cette recette ?

Recette Pizza à la courgette healthy

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 courgettes
  • 1 oeuf
  • 30 g de fécule de maïs
  • 2 gousses d'ail
  • 30 g de parmesan râpé
  • 50 g de Mozzarella râpée
  • sel, poivre
  • 1 pincée d'origan séché
  • 2 c. à soupe de sauce tomate
  • olives noires
  • 1 boule de mozzarella
  • 2 tomates
  • Quelques feuilles de basilic
  • 1 c. à soupe de pignons de pin

Préparation

1
Laver et râper finement les courgettes. Les essorer dans un torchon propre afin de retirer un maximum d'eau.
2
Mélanger avec l'oeuf, la fécule de maïs, le parmesan râpé, la mozzarella râpée et les gousses d'ail hachées.
3
Saler, poivrer et ajouter l'origan puis bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Étaler sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et enfourner 25 minutes à 210°C.
4
Étaler la sauce tomate et disposer la mozzarella coupée en tranches, les tomates en rondelles, les olives noires et les pignons de pin.
5
Enfourner de nouveau 10 minutes à 200°C et servir avec des feuilles de basilic.
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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