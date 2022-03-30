Gourmandes et régressives, vous ne ferez qu'une bouchée de ces madeleines traditionnelles !

Petits et grands gourmands se régalent avec les madeleines ! Moelleuses et légères, ces douceurs nous font fondre le cœur et les papilles à tous les coups…
S'il y a un dessert qui vous rappelle votre enfance, ce sont bien les madeleines ! Tellement faciles à réaliser à la maison, les madeleines nécessitent de se reposer avant la cuisson pour garantir un maximum de gourmandise et de moelleux. Le mieux, c'est de laisser la pâte toute une nuit au frais, sinon quelques heures pourront suffire. Pensez à utiliser un moule en fer-blanc pour une meilleure cuisson. Vanille, citron, noix de coco, fleur d'oranger… À vous de choisir votre parfum préféré ! On fond pour les madeleines à la crème de marrons, elles sont trop gourmandes. Que diriez-vous d'ajouter un cœur coulant de chocolat dans vos madeleines ? C'est irrésistible…
Recette Madeleines traditionnelles
Ingrédients
- 2 oeufs
- 60 g de sucre
- 1 c. à soupe de lait
- 130 g de farine
- 1 sachet de levure
- 80 g de beurre
- zeste de citron, fleur d'oranger, extrait de vanille...
Préparation
1
Battre les oeufs et le sucre pour blanchir le mélange. Verser le lait et l'arôme de votre choix.
2
Incorporer la farine et la levure tamisée, bien mélanger. Verser enfin le beurre fondu, mélanger puis laisser la pâte reposer au frais toute une nuit (minimum 1 à 2 heures).
3
Beurrer et fariner les moules à madeleine et les remplir aux 3/4. Tapoter le moule et laisser reposer encore 1 heure au frais.
4
Enfourner les madeleines dans le four préchauffé à 200°C puis baisser la température à 170°C et laisser cuire 13 minutes.