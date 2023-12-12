Vous allez avoir la patate avec ces pommes de terre smiley, une recette régressive trop gourmande !

Retombez en enfance avec cette recette de smileys pommes de terre ! C'est à croquer de toute urgence…
On a déjà tous mangé des smileys patates quand on était petits. Alors si vous appreniez à les faire à la maison ? C'est super simple et tellement gourmand, vous n'allez plus vous en passer ! Une recette hyper régressive pour un dîner sans prise de tête avec des nuggets par exemple, on ne peut pas plus tomber dans nos souvenirs d'enfance. Pour préparer ces petits smileys gourmands, il faut simplement réduire des pommes de terre en purée puis ajouter un peu de chapelure et de fécule de maïs, de former nos sourires et les faire frire. Vite, en cuisine !
Recette Pommes de terre smiley
Ingrédients
- 550 g de pomme de terre
- 30 g de chapelure
- 2 c. à soupe de fécule de maïs
- paprika
- sel, poivre
- Huile de friture
Préparation
1
Laver les pommes de terre puis les faire cuire dans un grand volume d'eau salée, départ eau froide, pendant 40 minutes.
2
Égoutter puis éplucher les pommes de terre. Les écraser jusqu'à l'obtention d'une purée.
3
Ajouter la chapelure, la fécule de maïs et assaisonner de paprika, sel et poivre. Bien mélanger puis réserver au frais pendant 30 minutes.
4
Étaler cette "purée" sur un plan de travail fariné. Découper des cercles à l'aide d'un verre ou d'un emporte-pièce rond. Pour former les yeux, percer les trous avec une paille et faire le sourire à l'aide d'une cuillère.
5
Plonger les galettes de pommes de terre smiley dans de l'huile de friture chaude et laisser cuire quelques minutes.
6
Les smileys doivent être bien dorés. Déposer sur du papier absorbant pour retirer l'excès de gras et déguster !