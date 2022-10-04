Osez la douceur de la purée de céleri-rave, elle est ultra-onctueuse et si facile à refaire chez vous

Gourmande, facile et rapide à faire, vous allez fondre pour la purée de céleri-rave et pommes de terre !
Le céleri-rave est un légume souvent boudé. Pourtant, c'est réellement une boule de gourmandise ! Il suffit juste de le cuisiner avec amour et même avec des recettes très simples, c'est un délice. La preuve avec cette purée super onctueuse ! On vous promet que même les enfants vont l'adorer, tout comme la purée de petits pois. Parfaite pour accompagner une viande en sauce par exemple, la purée de céleri-rave va vite devenir un classique dans votre cuisine.
Recette Purée de céleri-rave et pommes de terre
Ingrédients
- 3 pommes de terre
- 200 g de chair de céleri rave
- 20 g de beurre
- 400 ml de crème liquide entière
- sel, poivre
- noix de muscade moulue
Préparation
1
Éplucher les pommes de terre et le céleri rave. Tailler le tout en petits cubes.
2
Faire fondre le beurre dans une casserole (ou cocotte) et ajouter les cubes de pommes de terre et de céleri rave. Laisser légèrement colorer à feu vif puis baisser le feu et verser la crème liquide.
3
Assaisonner de sel, poivre et noix de muscade à convenance et laisser cuire à feu doux et à couvert pendant 20 à 25 minutes. Les pommes de terre et le céleri doivent être bien tendres.
4
Verser le tout dans un mixeur et mixer jusqu'à l'obtention d'une purée bien crémeuse. Ajuster de crème liquide si nécessaire et goûter pour vérifier l'assaisonnement.
5
Servir la purée de céleri rave aussitôt !