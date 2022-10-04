Osez la douceur de la purée de céleri-rave, elle est ultra-onctueuse et si facile à refaire chez vous

Par Célia Papaïx ·

Purée de céleri-rave et pommes de terre

Gourmande, facile et rapide à faire, vous allez fondre pour la purée de céleri-rave et pommes de terre !

Le céleri-rave est un légume souvent boudé. Pourtant, c'est réellement une boule de gourmandise ! Il suffit juste de le cuisiner avec amour et même avec des recettes très simples, c'est un délice. La preuve avec cette purée super onctueuse ! On vous promet que même les enfants vont l'adorer, tout comme la purée de petits pois. Parfaite pour accompagner une viande en sauce par exemple, la purée de céleri-rave va vite devenir un classique dans votre cuisine.

Recette Purée de céleri-rave et pommes de terre

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 pommes de terre
  • 200 g de chair de céleri rave
  • 20 g de beurre
  • 400 ml de crème liquide entière
  • sel, poivre
  • noix de muscade moulue

Préparation

1
Éplucher les pommes de terre et le céleri rave. Tailler le tout en petits cubes.
2
Faire fondre le beurre dans une casserole (ou cocotte) et ajouter les cubes de pommes de terre et de céleri rave. Laisser légèrement colorer à feu vif puis baisser le feu et verser la crème liquide.
3
Assaisonner de sel, poivre et noix de muscade à convenance et laisser cuire à feu doux et à couvert pendant 20 à 25 minutes. Les pommes de terre et le céleri doivent être bien tendres.
4
Verser le tout dans un mixeur et mixer jusqu'à l'obtention d'une purée bien crémeuse. Ajuster de crème liquide si nécessaire et goûter pour vérifier l'assaisonnement.
5
Servir la purée de céleri rave aussitôt !
LégumesFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Purée de pommes de terre de Philippe Etchebest
Purée de pommes de terre de Philippe Etchebest
Cromesquis à la purée de pommes de terre et au fromage de chèvre
Cromesquis à la purée de pommes de terre et au fromage de chèvre
5 astuces pour réussir la purée de pommes de terre à la perfection
5 astuces pour réussir la purée de pommes de terre à la perfection
La purée de pommes de terre parfaite selon Philippe Etchebest : l'astuce de cuisson qui change tout
La purée de pommes de terre parfaite selon Philippe Etchebest : l'astuce de cuisson qui change tout
Pommes de terre « roses »
Pommes de terre « roses »
Pommes de terre à la grecque
Pommes de terre à la grecque
Frites de céleri rave à la sauce dijonnaise au citron
Frites de céleri rave à la sauce dijonnaise au citron
Velouté crémeux au céleri-rave
Velouté crémeux au céleri-rave
Gratin de céleri-rave
Gratin de céleri-rave
Gratin de céleri-rave, jambon, sauce roquefort
Gratin de céleri-rave, jambon, sauce roquefort