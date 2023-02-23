Le tajine de poulet aux olives et aux citrons confits, un plat plein de saveurs qui vous fera voyager de gourmandise

Par Célia Papaïx ·

Tajine de poulet aux olives et citrons confits

Direction le Maroc avec l'un des plats traditionnels : le tajine ! Aujourd'hui, on part sur une recette au poulet parfumé aux olives et aux citrons confits, un vrai délice pour les papilles.

Véritable tradition de la cuisine marocaine, le tajine peut se décliner sous plein de versions gourmandes selon vos envies. Et après la douceur du tajine de poulet aux patates douces, on vous propose une recette ensoleillée aux olives vertes et aux citrons confits ! Le poulet est très tendre et bien relevé avec les épices. Le citron confit viendra ravir vos papilles, on vous le promet. À vous de jouer, en cuisine pour réaliser ce plat gourmand qui vous fera voyager !

Recette Tajine de poulet aux olives et citrons confits

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 01:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oignons
  • 5 gousses d'ail
  • 3 c. à soupe de huile d'argan (ou huile d'olive)
  • 4 gros morceaux de poulet
  • sel, poivre
  • 1 c. à café de curcuma
  • 1 c. à café de cumin en poudre
  • 1 c. à café de gingembre en poudre
  • 1 citron (pour le jus)
  • 200 ml de eau
  • 400 g de olives vertes dénoyautées
  • 4 c. à soupe de coriandre ciselée
  • 3 citrons confits

Préparation

1
Dans un tajine (ou une cocotte en fonde à défaut) sur feu moyen, faire revenir les oignons en lamelles et deux gousses d'ail hachées dans l'huile d'argan.
2
Assaisonner de sel et de poivre les morceaux de poulet et les ajouter dans le plat à tajine. Laisser dorer 5 à 10 minutes en retournant régulièrement.
3
Verser les épices, le jus de citron, l'eau et les gousses d'ail restantes en chemise (non épluchées).
4
Couvrir et enfourner pendant 1 heure à 150°C.
5
À la sortie du four, ajouter les olives, les citrons confits coupées en quartiers et la coriandre ciselée.
6
Enfourner de nouveau pendant 30 minutes, toujours à 150°C. Servir bien chaud avec de la semoule fine ou des pommes de terre vapeur.
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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