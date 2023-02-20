Adoptez la purée de carottes à l'orange, une recette gourmande et vitaminée pour le dîner !

Par Célia Papaïx ·

Purée de carottes à l'orange

Cette purée de carottes va vous mettre de bonne humeur avec son zeste d'orange. À déguster de toute urgence !

Pour un dîner multivitaminé, osez la purée de carottes à l'orange ! L'association de ces deux saveurs gourmandes va faire grimper vos papilles au 7e ciel on vous le garantit. En plus, cette purée est très facile à réaliser et ne vous demandera pas de passer des heures en cuisine. Si vous avez envie de plus de douceur, fondez pour la purée de céleri-rave et pommes de terre. Pour l'apéro, on vous propose un houmous de carottes rôties à la feta !

Recette Purée de carottes à l'orange

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 kg de carotte
  • 2 oranges bio
  • 50 g de beurre
  • 1 c. à café de cumin
  • sel, poivre

Préparation

1
Éplucher les carottes et les détailler grossièrement. Les faire cuire à la vapeur (ou dans un grand volume d'eau bouillante) jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres.
2
Laver les oranges et râper le zeste de l'une d'entre elles. Hacher finement le zeste et presser le jus des deux oranges.
3
Une fois les carottes cuites, les réduire en purée et verser le liquide en trop.
4
Ajouter les zestes et le jus des oranges ainsi que le beurre et bien mélanger.
5
Assaisonner de sel, poivre et cumin. Déguster bien chaud !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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