Adoptez la purée de carottes à l'orange, une recette gourmande et vitaminée pour le dîner !

Cette purée de carottes va vous mettre de bonne humeur avec son zeste d'orange. À déguster de toute urgence !
Pour un dîner multivitaminé, osez la purée de carottes à l'orange ! L'association de ces deux saveurs gourmandes va faire grimper vos papilles au 7e ciel on vous le garantit. En plus, cette purée est très facile à réaliser et ne vous demandera pas de passer des heures en cuisine. Si vous avez envie de plus de douceur, fondez pour la purée de céleri-rave et pommes de terre. Pour l'apéro, on vous propose un houmous de carottes rôties à la feta !
Recette Purée de carottes à l'orange
Ingrédients
- 1 kg de carotte
- 2 oranges bio
- 50 g de beurre
- 1 c. à café de cumin
- sel, poivre
Préparation
1
Éplucher les carottes et les détailler grossièrement. Les faire cuire à la vapeur (ou dans un grand volume d'eau bouillante) jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres.
2
Laver les oranges et râper le zeste de l'une d'entre elles. Hacher finement le zeste et presser le jus des deux oranges.
3
Une fois les carottes cuites, les réduire en purée et verser le liquide en trop.
4
Ajouter les zestes et le jus des oranges ainsi que le beurre et bien mélanger.
5
Assaisonner de sel, poivre et cumin. Déguster bien chaud !