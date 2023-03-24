Craquez pour les rillettes de radis, une recette gourmande parfaite pour le retour des beaux jours !

Par Célia Papaïx ·

Rillettes de radis

Vous pouvez proposer cette préparation printanière à l'heure de l'apéro ou bien en entrée sur des tartines avec une salade.

Pour changer des radis qu'on croque à l'heure de l'apéro avec un peu de sel, cuisinez-les en rillettes ! C'est vraiment super frais et très gourmand. En plus, ces rillettes sont prêtes en moins de 5 minutes, c'est promis. Sublimez votre table d'apéritif avec des rillettes de thon ou encore de saumon ! Vos convives vont adorer ces idées originales et succulentes.

Recette Rillettes de radis

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 10 carrés de fromage frais
  • 1/2 bouquet de ciboulette
  • 300 g de radis roses
  • sel, poivre
  • 1 filet d'huile d'olive

Préparation

1
Dans le bol du mixeur, déposer les carrés de fromage frais (type Kiri ou autre) et la ciboulette ciselée grossièrement.
2
Retirer les fanes et les racines puis bien laver les radis. Les ajouter dans le mixeur, assaisonner de sel et de poivre puis arroser avec un filet léger d'huile d'olive.
3
Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture bien onctueuse. Conserver au frais jusqu'à la dégustation.
4
Servir sur des tartines de pain avec quelques rondelles de radis !
PrintempsFacileVégétarienRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Rillettes aux champignons
Rillettes aux champignons
Rillettes de lapin
Rillettes de lapin
Rillettes saumon
Rillettes saumon
Tartines de rillettes de poulet
Tartines de rillettes de poulet
Beurre de radis
Beurre de radis
Pickles de radis
Pickles de radis
Rillettes de radis au chèvre frais
Rillettes de radis au chèvre frais
Rouleaux de concombre aux rillettes de thon
Rouleaux de concombre aux rillettes de thon
Rillettes de thon au St Môret®
Rillettes de thon au St Môret®
Rillettes de thon faciles et pas chères
Rillettes de thon faciles et pas chères