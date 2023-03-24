Craquez pour les rillettes de radis, une recette gourmande parfaite pour le retour des beaux jours !

Vous pouvez proposer cette préparation printanière à l'heure de l'apéro ou bien en entrée sur des tartines avec une salade.
Pour changer des radis qu'on croque à l'heure de l'apéro avec un peu de sel, cuisinez-les en rillettes ! C'est vraiment super frais et très gourmand. En plus, ces rillettes sont prêtes en moins de 5 minutes, c'est promis. Sublimez votre table d'apéritif avec des rillettes de thon ou encore de saumon ! Vos convives vont adorer ces idées originales et succulentes.
Recette Rillettes de radis
Ingrédients
- 10 carrés de fromage frais
- 1/2 bouquet de ciboulette
- 300 g de radis roses
- sel, poivre
- 1 filet d'huile d'olive
Préparation
1
Dans le bol du mixeur, déposer les carrés de fromage frais (type Kiri ou autre) et la ciboulette ciselée grossièrement.
2
Retirer les fanes et les racines puis bien laver les radis. Les ajouter dans le mixeur, assaisonner de sel et de poivre puis arroser avec un filet léger d'huile d'olive.
3
Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture bien onctueuse. Conserver au frais jusqu'à la dégustation.
4
Servir sur des tartines de pain avec quelques rondelles de radis !