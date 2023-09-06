Les rouleaux de concombre aux rillettes de thon, une recette gourmande à croquer pour l'apéro

Une idée craquante, pas chère, facile et rapide à réaliser pour l'apéro. Les rouleaux de concombre aux rillettes de thon vont mettre tout le monde d'accord !
Vous avez des invités qui arrivent à la dernière minute pour un apéritif dînatoire et vous n'avez pas d'inspiration ? Découvrez ces fabuleux rouleaux de concombre aux rillettes de thon ! C'est une recette super facile et rapide à préparer, en plus elle est très économique. Vous allez forcément craquer pour cette bouchée rafraîchissante ! Pour une version 100% végétarienne, vous pouvez remplacer les rillettes de thon par des rillettes de radis. Osez également les très gourmands rouleaux de concombre au jambon et au fromage, à servir sur votre table d'apéro !
Recette Rouleaux de concombre aux rillettes de thon
Ingrédients
- 1 concombre
- 200 g de fromage frais à tartiner
- 1 boîte de thon au naturel
- 1/2 jus de citron
- 1/2 bouquet de ciboulette
Préparation
1
Laver le concombre et couper les extrémités. À l'aide d'un concombre, tailler de grandes et larges lamelles.
2
Les déposer sur du papier absorbant et laisser "sécher".
3
Mélanger le fromage frais avec le thon égoutté et émietté. Verser le jus de citron et ajouter la ciboulette finement émincée.
4
Bien mélanger jusqu'à ce que les rillettes soient bien onctueuses.
5
Déposer une cuillère à café de rillettes au bout d'une lamelle de concombre et la rouler sur elle-même. Faire tenir à l'aide d'un cure-dent si besoin.