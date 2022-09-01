Pour un été enchanté, tartinez ces succulentes rillettes de thon au St Môret® à l'apéritif 

On salive déjà à l'idée de cuisiner ces rillettes de thon au Saint Môret®. Découvrez la recette de ces rillettes au thon faites maison, c'est un vrai délice.
À l'apéritif, les tartinables font leur révolution ! Houmous, tzatziki ou tartinable au poivron, on rajoute à la liste ces merveilleuses rillettes de thon au Saint Môret®. Simples et rapides à faire, ces rillettes feront un carton à l'heure de l'apéro. Justement dosées avec du thon et du fromage Saint Môret® et relevées avec le piment du tabasco, ces rillettes n'attendent qu'à être dégustées.
À l'apéritif, mettez le thon et le Saint Môret® à l'honneur. En cuisine, c'est vous le chef !
Recette Rillettes de thon au St Môret®
Ingrédients
- 1 boîte de fromage Saint Moret®
- 1 boîte de thon au naturel
- 1 citron jaune
- 1 échalote
- 1 bouquet de ciboulette
- 1 baguette de pain
- tabasco
- sel
- poivre
Préparation
1
Commencez la recette des rillettes au Saint Moret® en pelant l'échalote. Coupez l'échalote très finement. Réservez.
2
Égouttez la boîte de thon puis émiettez-le dans un petit saladier.
3
Coupez le citron en deux et pressez les deux parties sur le thon.
4
Ajoutez l'échalote coupée. Mélangez.
5
Ouvrez la boîte du fromage Saint Moret et versez-le dans le saladier. Mélangez-le au thon et à l'échalote.
6
Ajoutez un peu de jus de citron si vous le souhaitez. Versez quelques gouttes de tabasco, selon votre goût.
7
Ciselez finement la ciboulette et ajoutez-la aux rillettes de thon. Assaisonnez de sel et de poivre selon votre goût.
8
Réservez les rillettes de thon au Saint Moret® au frigo pendant 1 heure.
9
Avant de servir les rillettes à l'apéritif, coupez quelques tranches de pain que vous faites griller.
10
Tartinez les rillettes de thon sur le pain grillé, et régalez vos invités !
L'astuce du chef
Vous pouvez décliner cette recette avec du saumon.