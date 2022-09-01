Pour un été enchanté, tartinez ces succulentes rillettes de thon au St Môret® à l'apéritif 

Par Jeanne Vermech ·

Rillettes de thon au St Môret®

On salive déjà à l'idée de cuisiner ces rillettes de thon au Saint Môret®. Découvrez la recette de ces rillettes au thon faites maison, c'est un vrai délice.

À l'apéritif, les tartinables font leur révolution ! Houmous, tzatziki ou tartinable au poivron, on rajoute à la liste ces merveilleuses rillettes de thon au Saint Môret®. Simples et rapides à faire, ces rillettes feront un carton à l'heure de l'apéro. Justement dosées avec du thon et du fromage Saint Môret® et relevées avec le piment du tabasco, ces rillettes n'attendent qu'à être dégustées.

À l'apéritif, mettez le thon et le Saint Môret® à l'honneur. En cuisine, c'est vous le chef !

Recette Rillettes de thon au St Môret®

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 boîte de fromage Saint Moret®
  • 1 boîte de thon au naturel
  • 1 citron jaune
  • 1 échalote
  • 1 bouquet de ciboulette 
  • 1 baguette de pain
  • tabasco
  • sel
  • poivre

Préparation

1
Commencez la recette des rillettes au Saint Moret® en pelant l'échalote. Coupez l'échalote très finement. Réservez. 
2
Égouttez la boîte de thon puis émiettez-le dans un petit saladier. 
3
Coupez le citron en deux et pressez les deux parties sur le thon. 
4
Ajoutez l'échalote coupée. Mélangez. 
5
Ouvrez la boîte du fromage Saint Moret et versez-le dans le saladier. Mélangez-le au thon et à l'échalote. 
6
Ajoutez un peu de jus de citron si vous le souhaitez. Versez quelques gouttes de tabasco, selon votre goût. 
7
Ciselez finement la ciboulette et ajoutez-la aux rillettes de thon. Assaisonnez de sel et de poivre selon votre goût.
8
Réservez les rillettes de thon au Saint Moret® au frigo pendant 1 heure. 
9
Avant de servir les rillettes à l'apéritif, coupez quelques tranches de pain que vous faites griller. 
10
Tartinez les rillettes de thon sur le pain grillé, et régalez vos invités ! 
L'astuce du chef
Vous pouvez décliner cette recette avec du saumon. 
étéFromagePoisson
- La suite après cette vidéo -

Jeanne Vermech

Au sujet de l'auteur :

Toujours en étude de journalisme, Jeanne a choisi Demotivateur pour faire son stage de fin d’études. Véritable passionnée de sujets insolites, de littérature et de voyages, elle est très ouverte sur le monde et aspire à devenir journaliste d’investigation. Soucieuse de transmettre l’information la plus juste et d’éclairer le lecteur, notre stagiaire-rédactrice web a un petit faible pour les articles décalés.

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