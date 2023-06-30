Enchantez vos apéritifs avec ces rillettes de sardines délicieuses et prêtes en moins de 10 minutes !

Par Célia Papaïx ·

Rillettes de sardines

Facile, rapide et excellente, cette recette de rillettes de sardines est idéale pour un apéro improvisé ! Vos papilles vont en redemander.

À l'heure de l'apéro, proposez des rillettes de sardines ! C'est super simple à préparer et il ne vous faudra pas plus de 10 minutes pour les confectionner, promis. Vos invités vont craquer pour ces tartines ! N'hésitez pas à proposer d'autres versions au thon ou au saumon par exemple. On vous conseille également les rillettes de radis pour un apéro estival très gourmand. Trouvez l'inspiration pour un apéritif sans prise de tête parmi ces recettes rapides et gourmandes !

Recette Rillettes de sardines

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 petites échalotes
  • 1 c. à café de câpres (facultatif)
  • 200 g de fromage frais
  • 1 pincée de Piment d'Espelette
  • 4 c. à soupe de jus de citron vert
  • 2 boîtes de sardines à l'huile (environ 200 g)

Préparation

1
Émincer très finement les échalotes et les câpres. Les mélanger au fromage frais.
2
Assaisonner avec le piment d'Espelette et arroser de jus de citron. Ajouter les sardines à l'huile et mélanger avec une fourchette.
3
Vous pouvez laisser quelques "morceaux" de sardines pour la texture.
4
Servir bien frais !
PoissonFromageFacileRapidePas chères
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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