Enchantez vos apéritifs avec ces rillettes de sardines délicieuses et prêtes en moins de 10 minutes !

Facile, rapide et excellente, cette recette de rillettes de sardines est idéale pour un apéro improvisé ! Vos papilles vont en redemander.
À l'heure de l'apéro, proposez des rillettes de sardines ! C'est super simple à préparer et il ne vous faudra pas plus de 10 minutes pour les confectionner, promis. Vos invités vont craquer pour ces tartines ! N'hésitez pas à proposer d'autres versions au thon ou au saumon par exemple. On vous conseille également les rillettes de radis pour un apéro estival très gourmand. Trouvez l'inspiration pour un apéritif sans prise de tête parmi ces recettes rapides et gourmandes !
Recette Rillettes de sardines
Ingrédients
- 2 petites échalotes
- 1 c. à café de câpres (facultatif)
- 200 g de fromage frais
- 1 pincée de Piment d'Espelette
- 4 c. à soupe de jus de citron vert
- 2 boîtes de sardines à l'huile (environ 200 g)
Préparation
1
Émincer très finement les échalotes et les câpres. Les mélanger au fromage frais.
2
Assaisonner avec le piment d'Espelette et arroser de jus de citron. Ajouter les sardines à l'huile et mélanger avec une fourchette.
3
Vous pouvez laisser quelques "morceaux" de sardines pour la texture.