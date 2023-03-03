Le risotto de coquillettes au jambon va vous faire retomber en enfance par sa gourmandise !

La recette facile, rapide, régressive et gourmande du jour : le risotto de coquillettes au jambon ! Un plat qui va vous régaler sans vous ruiner.
Pour passer un moment gourmand à table sans se prendre la tête mais avec une touche d'originalité, on vous recommande ce risotto de coquillettes au jambon ! Les papilles des petits comme des grands vont adorer cette recette facile à préparer et pas chère. On reste sur des saveurs régressives avec les coquillettes et le jambon mais on pimpe un peu le plat avec cette façon risotto. Si vous aimez les pâtes carbonara, vous aimerez forcément le risotto carbonara !
Recette Risotto de coquillettes au jambon
Ingrédients
- 1,5 l de bouillon végétal ou de poulet
- 1 oignon
- 1 gousse d'ail
- 360 g de coquillette
- 4 tranches de jambon
- 2 c. à soupe de crème fraîche
- 75 g de parmesan
- 1 botte de ciboulette
- huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Réchauffer le bouillon de légumes ou de volaille.
2
Faire revenir l'oignon et la gousse d'ail émincés finement dans une casserole avec un filet d'huile d'olive.
3
Ajouter les coquillettes et laisser cuire, en mélangeant en continue, pendant 2 à 3 minutes.
4
Mouiller avec le bouillon en ajoutant louche par louche, jusqu'à absorption complète du liquide pendant environ 12 minutes pour que les coquillettes soient cuites.
5
Rouler les tranches de jambon et découper des lamelles fines. Les ajouter dans le risotto de coquillettes avec la crème fraîche et le parmesan.
6
Saler, poivrer et servir bien chaud avec de la ciboulette ciselée !