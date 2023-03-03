Le risotto de coquillettes au jambon va vous faire retomber en enfance par sa gourmandise !

Par Célia Papaïx ·

Risotto de coquillettes au jambon

La recette facile, rapide, régressive et gourmande du jour : le risotto de coquillettes au jambon ! Un plat qui va vous régaler sans vous ruiner.

Pour passer un moment gourmand à table sans se prendre la tête mais avec une touche d'originalité, on vous recommande ce risotto de coquillettes au jambon ! Les papilles des petits comme des grands vont adorer cette recette facile à préparer et pas chère. On reste sur des saveurs régressives avec les coquillettes et le jambon mais on pimpe un peu le plat avec cette façon risotto. Si vous aimez les pâtes carbonara, vous aimerez forcément le risotto carbonara !

Recette Risotto de coquillettes au jambon

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1,5 l de bouillon végétal ou de poulet
  • 1 oignon
  • 1 gousse d'ail
  • 360 g de coquillette
  • 4 tranches de jambon
  • 2 c. à soupe de crème fraîche
  • 75 g de parmesan
  • 1 botte de ciboulette
  • huile d'olive
  • sel, poivre

Préparation

1
Réchauffer le bouillon de légumes ou de volaille.
2
Faire revenir l'oignon et la gousse d'ail émincés finement dans une casserole avec un filet d'huile d'olive.
3
Ajouter les coquillettes et laisser cuire, en mélangeant en continue, pendant 2 à 3 minutes.
4
Mouiller avec le bouillon en ajoutant louche par louche, jusqu'à absorption complète du liquide pendant environ 12 minutes pour que les coquillettes soient cuites.
5
Rouler les tranches de jambon et découper des lamelles fines. Les ajouter dans le risotto de coquillettes avec la crème fraîche et le parmesan.
6
Saler, poivrer et servir bien chaud avec de la ciboulette ciselée !
PâtesRisottoFacileRapidePas chères
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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