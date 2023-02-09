Recette pas chère du jour : le gratin de pâtes au thon et à la sauce tomate, un véritable délice !

Par Célia Papaïx ·

Gratin de pâtes au thon et sauce tomate

Pour un dîner vite fait bien fait, fondez pour le gratin de pâtes au thon et à la sauce tomate ! Une recette express pour régaler les papilles de toute la famille.

Il n'y a rien de plus simple qu'un gratin ! C'est la garantie d'un repas sans prise de tête et c'est l'occasion de vider ses placards pour des recettes antigaspi. Aujourd'hui, on se fait plaisir avec un gratin de pâtes au thon et à la sauce tomate, une recette super facile à refaire chez vous et tellement rapide. Tout le monde en redemandera ! Découvrez d'autres recettes à base de thon pour sublimer vos assiettes. Si vous n'avez vraiment plus rien dans vos placards, ce gratin de macaronis est idéal.

Recette Gratin de pâtes au thon et sauce tomate

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de pâtes
  • 300 g de thon en boîte
  • 550 g de sauce tomate
  • 15 cl de crème fraîche
  • sel, poivre
  • 1 gousse d'ail
  • 1 c. à café de Herbes de Provence
  • 150 g de fromage râpé

Préparation

1
Faire cuire les pâtes dans un grand volume d'eau bouillante en suivant les instructions sur le paquet.
2
Réchauffer la sauce tomate avec la gousse d'ail écrasée, les herbes de Provence, le sel et le poivre. Ajouter la crème fraîche et le thon émietté puis laisser mijoter quelques minutes.
3
Égoutter les pâtes et les verser dans un plat à gratin. Verser la sauce tomate par-dessus et bien mélanger pour imbiber les pâtes.
4
Saupoudrer de fromage râpé et enfourner 20 minutes à 200°C, jusqu'à ce que le fromage soit bien gratiné.
5
Déguster bien chaud !
GratinPâtesPoissonRapidePas chèresFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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