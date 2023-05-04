On se régale avec le risotto à la courgette, un plat qui vous fera voir la vie en vert !

Vos papilles ne résisteront pas aux saveurs de ce risotto à la courgette ! C'est super bon et très facile à faire à la maison. En cuisine !
On ne le dira jamais assez : les risottos se déclinent à l'infini ! Vous pouvez jouer sur les saveurs et les couleurs avec cette recette rose à la betterave ou cette version verte aux asperges. On mise une nouvelle fois sur le vert avec le risotto à la courgette ! Bien parfumée et légèrement croquante avec des noix, cette assiette fera plaisir à toutes les papilles, on vous le garantit. En plus, c'est très simple à reproduire chez vous alors n'hésitez plus et réalisez un risotto à la courgette délicieux pour le dîner !
Recette Risotto à la courgette
Ingrédients
- Pour la sauce à la courgette :
- 1 courgette
- 1 filet d'huile d'olive
- 30 g de pignons de pin
- 10 Feuilles de basilic
- 2 c. à soupe de mascarpone
- sel, poivre
- Pour le risotto :
- 30 g de beurre
- 1 échalote
- 300 g de riz à risotto (arborio)
- 1,5 l de bouillon de légumes
- 1 boule de mozzarella
- huile d'olive
- 1 poignée de noix concassées
Préparation
1
Laver la courgette et la détailler en gros cubes. Faire revenir quelques minutes dans une poêle avec un filet d'huile d'olive.
2
Déposer les courgettes dans le bol d'un mixeur avec les pignons de pin, les feuilles de basilic, le mascarpone puis mixer jusqu'à l'obtention d'une crème onctueuse. Assaisonner de sel et de poivre puis réserver.
3
Faire fondre le beurre et ajouter l'échalote ciselée finement. Une fois l'échalote translucide, ajouter le riz et bien laisser nacrer.
4
Verser le bouillon petit à petit et remuer régulièrement. Laisser mijoter une vingtaine de minutes.
5
Quand le riz est presque cuit, ajouter la sauce à la courgette et la mozzarella coupée en dés et laisser de nouveau cuire pendant quelques minutes.
6
Servir avec un filet d'huile d'olive dans chaque assiette et quelques noix concassées.