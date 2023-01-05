Recette facile, express et pas chère du jour : le riz sauté aux épinards !

Par Célia Papaïx ·

Riz sauté aux épinards

Qui a dit qu'un plat tout simple ne pouvait pas être gourmand ? On vous le prouve avec cette recette de riz sauté aux épinards, une assiette complète et prête en quelques minutes ! Le tout, sans se ruiner.

Qui dit nouvelle année dit nouvelles résolutions et donc recettes plus healthy ! Mais ce n'est pas parce que l'on veut manger équilibré que l'on va forcément s'ennuyer à table. Aujourd'hui, on vous montre qu'il est tout à fait possible de se régaler, sans exploser son budget en plus ! Ce riz sauté aux épinards est on ne peut plus simple à refaire à la maison et ne demande pas beaucoup de temps de préparation. Vous pouvez même ajouter des œufs, comme dans une chakchouka, pour un repas parfaitement complet. Et si vous voulez varier les plaisirs selon les saisons et vos goûts, n'hésitez pas ! Retrouvez par exemple une recette de riz sauté aux champignons.

Recette Riz sauté aux épinards

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de riz
  • huile d'olive
  • 5 c. à soupe de pulpe de tomate
  • 150 g de pousses d'épinards
  • sel, poivre

Préparation

1
Faire cuire le riz le temps indiqué sur le paquet. Égoutter.
2
Dans une sauteuse, faire chauffer de l'huile d'olive puis ajouter le riz et bien remuer.
3
Verser la pulpe de tomate et les pousses d'épinards et laisser cuire pendant 5 minutes sur feu moyen.
4
Bien remuer jusqu'à ce que les pousses d'épinards réduisent au maximum.
5
Assaisonner de sel et de poivre. Servir bien chaud !
L'astuce du chef
Ajouter un oeuf par personne pour un repas complet et équilibré !
Pas chèresRapideVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Riz sauté aux crevettes
Riz sauté aux crevettes
Sauté de porc aux champignons
Sauté de porc aux champignons
Feuilleté aux épinards
Feuilleté aux épinards
Gaufres aux épinards
Gaufres aux épinards
Crumble d'épinards
Crumble d'épinards
Gaufres aux épinards
Gaufres aux épinards
Riz sauté aux tomates séchées et chorizo
Riz sauté aux tomates séchées et chorizo
Riz sauté aux champignons
Riz sauté aux champignons
Riz sauté au poulet et aux champignons
Riz sauté au poulet et aux champignons
Sauté de veau aux champignons
Sauté de veau aux champignons