Recette facile, express et pas chère du jour : le riz sauté aux épinards !

Qui a dit qu'un plat tout simple ne pouvait pas être gourmand ? On vous le prouve avec cette recette de riz sauté aux épinards, une assiette complète et prête en quelques minutes ! Le tout, sans se ruiner.
Qui dit nouvelle année dit nouvelles résolutions et donc recettes plus healthy ! Mais ce n'est pas parce que l'on veut manger équilibré que l'on va forcément s'ennuyer à table. Aujourd'hui, on vous montre qu'il est tout à fait possible de se régaler, sans exploser son budget en plus ! Ce riz sauté aux épinards est on ne peut plus simple à refaire à la maison et ne demande pas beaucoup de temps de préparation. Vous pouvez même ajouter des œufs, comme dans une chakchouka, pour un repas parfaitement complet. Et si vous voulez varier les plaisirs selon les saisons et vos goûts, n'hésitez pas ! Retrouvez par exemple une recette de riz sauté aux champignons.
Recette Riz sauté aux épinards
Ingrédients
- 250 g de riz
- huile d'olive
- 5 c. à soupe de pulpe de tomate
- 150 g de pousses d'épinards
- sel, poivre
Préparation
1
Faire cuire le riz le temps indiqué sur le paquet. Égoutter.
2
Dans une sauteuse, faire chauffer de l'huile d'olive puis ajouter le riz et bien remuer.
3
Verser la pulpe de tomate et les pousses d'épinards et laisser cuire pendant 5 minutes sur feu moyen.
4
Bien remuer jusqu'à ce que les pousses d'épinards réduisent au maximum.
5
Assaisonner de sel et de poivre. Servir bien chaud !
L'astuce du chef
Ajouter un oeuf par personne pour un repas complet et équilibré !