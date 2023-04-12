Voici un dessert gourmand et rafraîchissant : des rouleaux de printemps aux fruits !

Par Célia Papaïx ·

Rouleaux de printemps aux fruits

Fraises, bananes, kiwis, avocat… Vous allez craquer pour ces rouleaux de printemps aux fruits ! Une touche exotique et rafraîchissante à l'heure du dessert.

Pour un dessert fruité et frais, osez les rouleaux de printemps ! Et non, ce n'est pas qu'une gourmandise salée. On peut tout à fait varier les plaisirs avec une version aux fruits et c'est très simple à préparer, il suffit de prendre le coup de main ! On vous propose une recette avec des fraises, des kiwis, des bananes et de l'avocat, un zeste de citron et quelques feuilles de menthe pour la fraîcheur, c'est vraiment trop bon. N'hésitez pas à ajouter votre touche créative selon vos envies et les saisons. Vite, en cuisine !

Recette Rouleaux de printemps aux fruits

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 125 g de fraises
  • 2 bananes
  • 1 avocat
  • 2 kiwiss
  • 1 citron vert
  • 1 c. à soupe de sucre glace
  • 35 feuilles de menthe
  • 8 feuilles de riz

Préparation

1
Laver les fraises, les équeuter et les couper en lamelles.
2
Éplucher les bananes puis en découper une en fines lamelles et l'autre en petits dés. Détailler l'avocat en dés ainsi que les kiwis pelés.
3
Mélanger les cubes de banane, d'avocat et de kiwis avec le zeste et le jus du citron. Ajouter le sucre glacer, remuer et réserver.
4
Laver les feuilles de menthe et bien les sécher.
5
Placer un torchon propre et mouillé sur le plan de travail : tremper une feuille de riz dans de l'eau froide et la déposer délicatement sur le torchon.
6
Sur le bas de la feuille de riz, faire une rangée avec deux feuilles de menthe, des lamelles de fraises, des lamelles de banane et une nouvelle rangée de deux feuilles de menthe. Ajouter sur les fraises une cuillère à café de fruits en cubes.
7
Rabattre la feuille de riz sur les fruits et rouler le tout délicatement pour former un rouleau.
8
Recommencer les étapes avec les autres feuilles de riz puis les déposer sur un plat en espaçant les rouleaux, de manière à ce qu'ils ne se touchent pas. Réserver au frais jusqu'à la dégustation.
FruitsFacileDessert aux fruits
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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