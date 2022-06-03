Qu'est-ce qu'un daïquiri au kiwi ? Un Daï-Kiwi !

On l'apprécie pour sa fraîcheur, sa douceur fruitée et sa gourmandise ! Le daïquiri au kiwi est parfait à partager à l'heure de l'apéro (avec modération).
Après le get kiwi, place au daï-kiwi ! Il s'agit tout simplement d'une revisite du célèbre cocktail à base de rhum blanc dans lequel on a ajouté un peu de pulpe de kiwi pour un effet frais garanti. Gourmand et fruité, le daïquiri au kiwi saura mettre tous vos invités d'accord ! Pour une version sans alcool, on vous propose un green smoothie à la pomme et au kiwi à siroter sans modération. Pour pétiller de plaisir, osez le cocktail au gin et aux fraises !
Ingrédients
- 5 cl de rhum blanc
- 2 kiwis
- 4 cl de jus de citron
- 2 cl de sirop de canne
- feuilles de menthe
Préparation
1
Verser le rhum dans un verre. Ajouter la pulpe d'un kiwi (l'autre servira pour la décoration) et bien mélanger.
2
Verser le jus de citron, le sirop de canne et bien mélanger.
3
Décorer avec une ou deux rondelles de kiwi et quelques feuilles de menthe. Servir bien frais avec des glaçons !
L'astuce du chef
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.