Qu'est-ce qu'un daïquiri au kiwi ? Un Daï-Kiwi !

Par Célia Papaïx ·

Daïquiri au kiwi

On l'apprécie pour sa fraîcheur, sa douceur fruitée et sa gourmandise ! Le daïquiri au kiwi est parfait à partager à l'heure de l'apéro (avec modération).

Après le get kiwi, place au daï-kiwi ! Il s'agit tout simplement d'une revisite du célèbre cocktail à base de rhum blanc dans lequel on a ajouté un peu de pulpe de kiwi pour un effet frais garanti. Gourmand et fruité, le daïquiri au kiwi saura mettre tous vos invités d'accord ! Pour une version sans alcool, on vous propose un green smoothie à la pomme et au kiwi à siroter sans modération. Pour pétiller de plaisir, osez le cocktail au gin et aux fraises !

Recette Daïquiri au kiwi

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 5 cl de rhum blanc
  • 2 kiwis
  • 4 cl de jus de citron
  • 2 cl de sirop de canne
  • feuilles de menthe

Préparation

1
Verser le rhum dans un verre. Ajouter la pulpe d'un kiwi (l'autre servira pour la décoration) et bien mélanger.
2
Verser le jus de citron, le sirop de canne et bien mélanger.
3
Décorer avec une ou deux rondelles de kiwi et quelques feuilles de menthe. Servir bien frais avec des glaçons !
L'astuce du chef
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Cocktail
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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