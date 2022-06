Qu'est-ce qu'un daïquiri au kiwi ? Un Daï-Kiwi !

On l'apprécie pour sa fraîcheur, sa douceur fruitée et sa gourmandise ! Le daïquiri au kiwi est parfait à partager à l'heure de l'apéro (avec modération).

Après le get kiwi, place au daï-kiwi ! Il s'agit tout simplement d'une revisite du célèbre cocktail à base de rhum blanc dans lequel on a ajouté un peu de pulpe de kiwi pour un effet frais garanti. Gourmand et fruité, le daïquiri au kiwi saura mettre tous vos invités d'accord ! Pour une version sans alcool, on vous propose un green smoothie à la pomme et au kiwi à siroter sans modération. Pour pétiller de plaisir, osez le cocktail au gin et aux fraises !