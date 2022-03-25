Pour fêter le retour du printemps, on se prépare une délicieuse salade de pâtes aux petits légumes !

Profitez du retour des beaux jours et du printemps pour vous régaler avec une salade de pâtes aux petits légumes ! Miam, c'est trop facile et trop gourmand.
Voici une recette idéale si vous ne voulez pas vous prendre la tête tout en vous faisant plaisir : la salade de pâtes aux légumes du printemps. Toutes ces couleurs dans l'assiette vont éblouir vos pupilles et les saveurs gourmandes de ce plat vont ravir vos papilles ! À la fois healthy et généreuse, cette recette a tout pour plaire. Si vous êtes à la recherche d'autres salades équilibrées et faciles à préparer pour le midi, retrouvez nos suggestions ici. Vive le retour du printemps et du soleil pour se faire plaisir ! À la fin du repas, fondez pour un savoureux pouding chômeur aux fraises…
Recette Salade de pâtes aux légumes du printemps
Ingrédients
- 500 g de pâte (macaronis - papillon etc.)
- 150 g de petits pois
- 1 carotte
- 3 tomates
- 1/2 brocolis
- 1 bouquet de basilic
- 150 g de Copeaux de parmesan
- 6 c. à soupe de huile d'olive
- 3 c. à soupe de vinaigre
- 1 gousse d'ail
- 1 filet de jus de citron
- sel, poivre
Préparation
1
Faire cuire les pâtes dans un grand volume d'eau bouillante salée en suivant les instructions du paquet pour qu'elles soient al dente.
2
Dans une autre casserole, faire blanchir les petits pois et les fleurets du demi-brocoli pendant 15 minutes environ dans de l'eau bouillante. Égoutter et rincer tout de suite à l'eau glacée pour conserver la belle couleur verte des légumes.
3
Peler la carotte et réaliser des tagliatelles. Découper les tomates en petits cubes.
4
Dans un saladier, mettre les pâtes égouttées et refroidies, les petits pois, le brocoli, les lamelles de carottes et les dés de tomates. Ajouter les copeaux de parmesan et les feuilles de basilic lavées. Mélanger.
5
Dans un petit bol, préparer la vinaigrette : mélanger l'huile, le vinaigre, la gousse d'ail émincée très finement, le jus de citron, le sel et le poivre. Verser sur la salade, remuer et servir !