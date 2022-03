Pour fêter le retour du printemps, on se prépare une délicieuse salade de pâtes aux petits légumes !

Profitez du retour des beaux jours et du printemps pour vous régaler avec une salade de pâtes aux petits légumes ! Miam, c'est trop facile et trop gourmand.

Voici une recette idéale si vous ne voulez pas vous prendre la tête tout en vous faisant plaisir : la salade de pâtes aux légumes du printemps. Toutes ces couleurs dans l'assiette vont éblouir vos pupilles et les saveurs gourmandes de ce plat vont ravir vos papilles ! À la fois healthy et généreuse, cette recette a tout pour plaire. Si vous êtes à la recherche d'autres salades équilibrées et faciles à préparer pour le midi, retrouvez nos suggestions ici. Vive le retour du printemps et du soleil pour se faire plaisir ! À la fin du repas, fondez pour un savoureux pouding chômeur aux fraises…