Des rouleaux de saumon au fromage frais et tartare de pomme pour un apéro frais et original !

Par Célia Papaïx ·

Rouleaux de saumon fumé au fromage frais et tartare de pomme

Cette recette apéritive est super facile à préparer et très gourmande, à vous de jouer !

Pour un apéritif de fête (et même pour toute l'année), ces rouleaux de saumon fumé au fromage frais et au tartare de pomme sont vraiment délicieux ! Frais, originaux et très gourmands, ils vont être dévorés en un rien de temps. Le saumon est le mets de fête par excellence ! On peut le cuisiner de toutes les manières pour un repas festif et savoureux. On ajoute ici un tartare de pomme qui apporte de la fraîcheur et un petit côté croquant. Vos papilles ne vont pas en revenir ! N'hésitez pas à servir un cocktail de fête à vos convives avec cette recette au gin et au jus de cranberry.

Recette Rouleaux de saumon fumé au fromage frais et tartare de pomme

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 6 tranches de saumon fumé
  • 300 g de fromage frais
  • 2 branches d'aneth
  • 2 pommes Granny Smith
  • 1 citron jaune
  • sel, poivre
  • brins de ciboulette
  • huile d'olive

Préparation

1
Peler et retirer le trognon des pommes. Les détailler en petits cubes et les mélanger avec le zeste et le jus du citron jaune. Verser un filet d'huile d'olive, saler et poivrer.
2
Ajouter l'aneth ciselé finement et bien mélanger. Laisser infuser quelques minutes.
3
Étaler le fromage frais sur les tranches de saumon fumé. Déposer le tartare de pomme au centre et rouler les tranches de saumon fumé sur elles-mêmes en serrant bien.
4
Découper des petits rouleaux et les faire tenir avec un brin de ciboulette en réalisant un noeud (vous pouvez mettre un cure-dent à la place si vous voulez).
5
Servir bien frais !
NoëlFromagePoissonFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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