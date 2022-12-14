Le cranberry London mule, un cocktail au gin et au jus de cranberry parfait pour les fêtes de fin d'année !

Dans la famille des cocktails festifs, on demande le cranberry London mule ! C'est LE cocktail par excellence au gin et au jus de cranberry pour célébrer Noël. Vous allez même en redemander tout le reste de l'année !
Après avoir (re)découvert la recette originale du Moscow mule, on vous partage une de ses variantes : le London mule ! Il suffit simplement de remplacer la vodka par du gin, c'est tout. Mais aujourd'hui, on vous propose un cocktail spécial Noël et fêtes de fin d'année avec une recette au jus de cranberry ! Vous allez adorer trinquer (avec modération) autour de cette boisson gourmande et festive. En plus, c'est super simple à préparer. Pour un moment encore plus convivial, vous pouvez réaliser une sangria de Noël à partager avec vos convives.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Cranberry London mule de Noël
Ingrédients
- 6 cl de gin
- 12 cl de jus de cranberry
- 1 jus de citron vert
- 1/2 c. à café de gingembre frais râpé
- ginger beer
- quelques graines de grenade
- 2 tranches de citron vert
- glaçons
Préparation
1
Dans un shaker, verser le gin, le jus de cranberry, le jus de citron et le gingembre frais râpé. Bien secouer.
2
Verser dans un verre spécial Moscow mule et ajouter des glaçons.
3
Compléter avec du ginger beer et décorer avec une ou deux tranches de citron vert et des graines de grenade.