Idée de recette pas chère et gourmande : des samoussas au thon à croquer de toute urgence !

Par Célia Papaïx ·

Samoussas au thon pas chers

Craquez pour cette recette économique et délicieuse ! Les samoussas au thon sont très faciles et rapides à préparer et vous allez vous régaler.

Après avoir succombé au moelleux des naans fourrés au thon, on vous propose une version croustillante en samoussas ! C'est une recette à croquer de toute urgence pour un apéro improvisé ou bien en entrée avec une petite salade. En plus d'être très simple à réaliser, c'est une préparation pas chère. La farce au thon, fromage à tartiner et ciboulette va enchanter vos papilles ! Pour plier les samoussas, vous trouverez toutes les étapes dans cette recette végétarienne et gourmande aux poivrons et aux courgettes. Alors, vous craquez ?

Recette Samoussas au thon pas chers

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1/2 oignons
  • 150 g de thon au naturel
  • 150 g de fromage à tartiner
  • poivre
  • 1/2 bouquet de ciboulette
  • 10 Feuilles de bricks
  • huile d'olive

Préparation

1
Émincer finement l'oignon.
2
Émietter le thon égoutter et le mélanger avec le fromage à tartiner, l'oignon et la ciboulette ciselée. Poivrer à convenance et bien mélanger.
3
Couper les feuilles de bricks en deux. Replier en deux pour obtenir une bande et déposer une cuillère à soupe du mélange précédent dans un coin.
4
Plier en triangle de manière à former le samoussa. Déposer les samoussas sur une plaque recouverte de papier cuisson et huiler légèrement.
5
Faire cuire 15 minutes à 200°C en retournant à mi-cuisson. Ils doivent être bien dorés.
6
Déguster chaud ou froid !
PoissonPas chèresFacileRapideApéritif dînatoire
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Samoussas aux carottes
Samoussas aux carottes
Samoussas au colin
Samoussas au colin
Samoussas aux fromages
Samoussas aux fromages
Samoussas au fromage à tartiflette
Samoussas au fromage à tartiflette
Samoussas au boeuf épicé
Samoussas au boeuf épicé
Samoussas bœuf légumes
Samoussas bœuf légumes
Samoussas pas chers aux poireaux et chèvre
Samoussas pas chers aux poireaux et chèvre
Samoussas de poireaux et fromage pas chers
Samoussas de poireaux et fromage pas chers
Cannellonis pas chers au thon et à la tomate
Cannellonis pas chers au thon et à la tomate
Cookies salés au thon pas chers
Cookies salés au thon pas chers