Idée de recette pas chère et gourmande : des samoussas au thon à croquer de toute urgence !

Craquez pour cette recette économique et délicieuse ! Les samoussas au thon sont très faciles et rapides à préparer et vous allez vous régaler.
Après avoir succombé au moelleux des naans fourrés au thon, on vous propose une version croustillante en samoussas ! C'est une recette à croquer de toute urgence pour un apéro improvisé ou bien en entrée avec une petite salade. En plus d'être très simple à réaliser, c'est une préparation pas chère. La farce au thon, fromage à tartiner et ciboulette va enchanter vos papilles ! Pour plier les samoussas, vous trouverez toutes les étapes dans cette recette végétarienne et gourmande aux poivrons et aux courgettes. Alors, vous craquez ?
Recette Samoussas au thon pas chers
Ingrédients
- 1/2 oignons
- 150 g de thon au naturel
- 150 g de fromage à tartiner
- poivre
- 1/2 bouquet de ciboulette
- 10 Feuilles de bricks
- huile d'olive
Préparation
1
Émincer finement l'oignon.
2
Émietter le thon égoutter et le mélanger avec le fromage à tartiner, l'oignon et la ciboulette ciselée. Poivrer à convenance et bien mélanger.
3
Couper les feuilles de bricks en deux. Replier en deux pour obtenir une bande et déposer une cuillère à soupe du mélange précédent dans un coin.
4
Plier en triangle de manière à former le samoussa. Déposer les samoussas sur une plaque recouverte de papier cuisson et huiler légèrement.
5
Faire cuire 15 minutes à 200°C en retournant à mi-cuisson. Ils doivent être bien dorés.
6
Déguster chaud ou froid !