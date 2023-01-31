Croquez à pleines dents ces naans fourrés au thon, c'est un véritable délice !

Par Célia Papaïx ·

Naans fourrés au thon

On se régale avec ce naan fourré au thon et au fromage ! À la fois moelleux et bien fondants, ils ne demandent vraiment pas beaucoup de temps à préparer alors en cuisine !

Les cheese naans, vous connaissez. Ce petit pain au fromage est souvent associé à la cuisine indienne. Mais on peut tout à fait varier les plaisirs avec des farces originales et gourmandes. La recette du jour au thon et au fromage comblera vos papilles à l'heure du dîner ! Vous pouvez également les proposer à l'apéro pour surprendre vos convives. Et si vous avez envie d'une touche sucrée, on vous propose une recette de naan fourré au chocolat, vous allez adorer !

Recette Naans fourrés au thon

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de thon
  • 75 g de fromage à tartiner
  • 1 c. à soupe de miel
  • 2 c. à soupe de cébette ciselée
  • sel, poivre
  • 1 pâte à pizza rectangulaire
  • sauce tomate
  • 75 g de fromage râpé
  • 15 g de beurre
  • 1 c. à soupe de basilic
  • 1 c. à soupe de huile d'olive

Préparation

1
Mélanger le thon égoutté, le fromage à tartiner, le miel et la cébette ciselée. Arroser d'une cuillère d'huile d'olive et assaisonner de sel et de poivre.
2
Découper des carrés dans la pâte à pizza et étaler un peu de sauce tomate. Ajouter de la farce et saupoudrer de fromage râpé.
3
Refermer le naan en rabattant les bords, former une "boule" et aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie (attention à ne pas les percer).
4
Faire cuire dans une poêle anti-adhésive pendant quelques minutes de chaque côté, jusqu'à ce que les naans gonflent et prennent une jolie couleur dorée.
5
Faire fondre le beurre et ajouter le basilic ciselé (ou de la ciboulette). Badigeonner les naans avec cette préparation et déguster aussitôt !
PizzaFromageFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Naans fourrés au chocolat
Naans fourrés au chocolat
Naans au fromage et à l'ail
Naans au fromage et à l'ail
Cheese naans aux légumes
Cheese naans aux légumes
Cookies fourrés aux M&M's
Cookies fourrés aux M&M's
Pancakes fourrés au chocolat
Pancakes fourrés au chocolat
Sablés fourrés au chocolat
Sablés fourrés au chocolat
Macarons fourrés à la glace chocolat
Macarons fourrés à la glace chocolat
Muffins fourrés à la pâte à tartiner
Muffins fourrés à la pâte à tartiner
Gnocchis fourrés au fromage coulant
Gnocchis fourrés au fromage coulant
Cookies fourrés au caramel fondant
Cookies fourrés au caramel fondant