Croquez à pleines dents ces naans fourrés au thon, c'est un véritable délice !

On se régale avec ce naan fourré au thon et au fromage ! À la fois moelleux et bien fondants, ils ne demandent vraiment pas beaucoup de temps à préparer alors en cuisine !
Les cheese naans, vous connaissez. Ce petit pain au fromage est souvent associé à la cuisine indienne. Mais on peut tout à fait varier les plaisirs avec des farces originales et gourmandes. La recette du jour au thon et au fromage comblera vos papilles à l'heure du dîner ! Vous pouvez également les proposer à l'apéro pour surprendre vos convives. Et si vous avez envie d'une touche sucrée, on vous propose une recette de naan fourré au chocolat, vous allez adorer !
Recette Naans fourrés au thon
Ingrédients
- 250 g de thon
- 75 g de fromage à tartiner
- 1 c. à soupe de miel
- 2 c. à soupe de cébette ciselée
- sel, poivre
- 1 pâte à pizza rectangulaire
- sauce tomate
- 75 g de fromage râpé
- 15 g de beurre
- 1 c. à soupe de basilic
- 1 c. à soupe de huile d'olive
Préparation
1
Mélanger le thon égoutté, le fromage à tartiner, le miel et la cébette ciselée. Arroser d'une cuillère d'huile d'olive et assaisonner de sel et de poivre.
2
Découper des carrés dans la pâte à pizza et étaler un peu de sauce tomate. Ajouter de la farce et saupoudrer de fromage râpé.
3
Refermer le naan en rabattant les bords, former une "boule" et aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie (attention à ne pas les percer).
4
Faire cuire dans une poêle anti-adhésive pendant quelques minutes de chaque côté, jusqu'à ce que les naans gonflent et prennent une jolie couleur dorée.
5
Faire fondre le beurre et ajouter le basilic ciselé (ou de la ciboulette). Badigeonner les naans avec cette préparation et déguster aussitôt !