Innovez avec cette recette de sauté de porc à la sauce cacahuète !

Par Célia Papaïx ·

Sauté de porc à la sauce cacahuète

Découvrez ce nouveau plat onctueux et gourmand, impossible de lui résister !

Vous aimez le poulet au curry et beurre de cacahuète ? Alors ce sauté de porc à la sauce cacahuète va assurément devenir la recette dont vous ne passerez plus ! Très facile et rapide à réaliser chez vous, c'est une recette très originale qui saura vous envoûter par ses saveurs gourmandes. Avec sa sauce cacahuète onctueuse, il ne vous reste plus qu'à servir ce plat de viande de porc avec un peu de riz pour une assiette complète. On vous recommande de tester également le porc au caramel, vous n'y résisterez pas…

Recette Sauté de porc à la sauce cacahuète

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oignons
  • 1 gousse d'ail
  • 600 g de sauté de porc
  • 2 c. à soupe de beurre de cacahuète
  • 1/2 jus de citron
  • 1/2 boite de pulpe de tomates
  • cacahuètes salées
  • sel, poivre
  • huile d'olive

Préparation

1
Faire revenir les oignons émincés et la gousse d'ail hachée dans une cocotte avec un filet d'huile d'olive.
2
Retirer puis saisir les morceaux de porc avec un peu d'huile d'olive supplémentaire. Cuire à feu vif pour bien colorer et récupérer les sucs de viande.
3
Baisser le feu et remettre les oignons et l'ail. Ajouter le beurre de cacahuète, le jus de citron et la pulpe de tomates puis bien mélanger. Saler, poivrer et laisser mijoter à couvert pendant une dizaine de minutes.
4
Servir chaud avec des cacahuètes concassées et un peu de riz par exemple.
ViandeFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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