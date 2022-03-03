Voyagez le temps d'un repas avec cette assiette de porc au caramel très gourmande

Par Célia Papaïx ·

Porc au caramel

Besoin d'évasion ? Fondez pour les délices de ce porc au caramel ! En plus d'être hyper gourmand, ce plat est ultra-facile à refaire à la maison, foncez en cuisine pour le découvrir.

Pour un dîner vite fait bien fait ou pour recevoir des amis, le porc au caramel fera toujours son effet sur vos papilles ! On le sert avec du riz et des légumes par exemple et vous voilà avec une assiette riche en saveurs et complète. C'est vraiment irrésistible et tellement simple à préparer en plus, vous allez vite adopter cette recette on vous le garantit ! Pour changer du porc, vous pouvez cuisiner également du poulet au caramel. Faites-vous plaisir avec des côtes de porc aux pommes caramélisées ou un rôti de porc à la moutarde pour moment convivial et gourmand !

Recette Porc au caramel

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 350 ml de eau
  • 1 cube de bouille de volaille
  • 600 g de sauté de porc
  • 1 filet d'huile de sésame
  • 80 g de sucre
  • 120 g de sauce soja
  • 2 cébettes
  • sel, poivre

Préparation

1
Faire chauffer l'eau avec le bouillon de volaille.
2
Retailler les morceaux de porc s'ils sont trop gros. Les faire revenir dans une poêle avec de l'huile de sésame à feu vif pendant 2 à 3 minutes pour qu'ils colorent. Saler, poivrer.
3
Verser le bouillon ainsi que le sucre et laisser mijoter environ 30 minutes en remuant de temps en temps. Le caramel va se former tout doucement.
4
En fin de cuisson, ajouter la sauce soja et monter le feu très chaud pour que la sauce devienne "sirupeuse". Servir avec une portion de riz et des cébettes ciselées.
Viande
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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