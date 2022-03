Voyagez le temps d'un repas avec cette assiette de porc au caramel très gourmande

Besoin d'évasion ? Fondez pour les délices de ce porc au caramel ! En plus d'être hyper gourmand, ce plat est ultra-facile à refaire à la maison, foncez en cuisine pour le découvrir.

Pour un dîner vite fait bien fait ou pour recevoir des amis, le porc au caramel fera toujours son effet sur vos papilles ! On le sert avec du riz et des légumes par exemple et vous voilà avec une assiette riche en saveurs et complète. C'est vraiment irrésistible et tellement simple à préparer en plus, vous allez vite adopter cette recette on vous le garantit ! Pour changer du porc, vous pouvez cuisiner également du poulet au caramel. Faites-vous plaisir avec des côtes de porc aux pommes caramélisées ou un rôti de porc à la moutarde pour moment convivial et gourmand !