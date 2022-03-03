Voyagez le temps d'un repas avec cette assiette de porc au caramel très gourmande

Besoin d'évasion ? Fondez pour les délices de ce porc au caramel ! En plus d'être hyper gourmand, ce plat est ultra-facile à refaire à la maison, foncez en cuisine pour le découvrir.
Pour un dîner vite fait bien fait ou pour recevoir des amis, le porc au caramel fera toujours son effet sur vos papilles ! On le sert avec du riz et des légumes par exemple et vous voilà avec une assiette riche en saveurs et complète. C'est vraiment irrésistible et tellement simple à préparer en plus, vous allez vite adopter cette recette on vous le garantit ! Pour changer du porc, vous pouvez cuisiner également du poulet au caramel. Faites-vous plaisir avec des côtes de porc aux pommes caramélisées ou un rôti de porc à la moutarde pour moment convivial et gourmand !
Ingrédients
- 350 ml de eau
- 1 cube de bouille de volaille
- 600 g de sauté de porc
- 1 filet d'huile de sésame
- 80 g de sucre
- 120 g de sauce soja
- 2 cébettes
- sel, poivre
Préparation
1
Faire chauffer l'eau avec le bouillon de volaille.
2
Retailler les morceaux de porc s'ils sont trop gros. Les faire revenir dans une poêle avec de l'huile de sésame à feu vif pendant 2 à 3 minutes pour qu'ils colorent. Saler, poivrer.
3
Verser le bouillon ainsi que le sucre et laisser mijoter environ 30 minutes en remuant de temps en temps. Le caramel va se former tout doucement.
4
En fin de cuisson, ajouter la sauce soja et monter le feu très chaud pour que la sauce devienne "sirupeuse". Servir avec une portion de riz et des cébettes ciselées.