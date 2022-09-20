Pour un dîner rapide à réaliser et gourmand, osez la recette du jour : les boulettes de veau accompagnées d'une sauce onctueuse aux champignons.
C'est une petite douceur d'automne qui va régaler vos papilles, on vous le garantit ! Très faciles à reproduire à la maison, ces boulettes de veau sont un pur délice. Vous pourrez varier les plaisirs avec les boulettes de bœuf et sauce au miel si vous aimez les saveurs sucrées salées. Pour un repas plus léger, on vous conseille les boulettes de poulet healthy, très gourmandes ! Et parce qu'on sait que vous avez toujours rêvé de vous la jouer à la Belle et le Clochard, découvrez la recette des spaghettis aux boulettes de viande !
Recette Boulettes de veau sauce aux champignons
Ingrédients
- 2 échalotes
- 700 g de viande de veau
- 2 oeufs
- sel, poivre
- 100 g de chapelure
- 200 g de beurre
- 800 g de champignon
- 80 g de crème fraîche
Préparation
1
Émincer très finement les échalotes. Hacher finement la viande et mélanger le tout ensemble.
2
Ajouter les oeufs, saler, poivrer et pétrir à la main. Former des boulettes et les rouler ensuite dans la chapelure.
3
Faire cuire les boulettes dans une poêle bien chaude avec la moitié du beurre. Les retourner régulièrement pour les faire dorer sur toutes les faces.
4
Nettoyer et émincer les champignons. Les faire revenir dans une autre poêle avec le reste de beurre. Ajouter la crème fraîche et les boulettes puis laisser mijoter quelques minutes.