Boulettes de veau à la sauce crémeuse aux champignons

Par Célia Papaïx ·

Boulettes de veau sauce aux champignons

Pour un dîner rapide à réaliser et gourmand, osez la recette du jour : les boulettes de veau accompagnées d'une sauce onctueuse aux champignons.

C'est une petite douceur d'automne qui va régaler vos papilles, on vous le garantit ! Très faciles à reproduire à la maison, ces boulettes de veau sont un pur délice. Vous pourrez varier les plaisirs avec les boulettes de bœuf et sauce au miel si vous aimez les saveurs sucrées salées. Pour un repas plus léger, on vous conseille les boulettes de poulet healthy, très gourmandes ! Et parce qu'on sait que vous avez toujours rêvé de vous la jouer à la Belle et le Clochard, découvrez la recette des spaghettis aux boulettes de viande !

Recette Boulettes de veau sauce aux champignons

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 échalotes
  • 700 g de viande de veau
  • 2 oeufs
  • sel, poivre
  • 100 g de chapelure
  • 200 g de beurre
  • 800 g de champignon
  • 80 g de crème fraîche

Préparation

1
Émincer très finement les échalotes. Hacher finement la viande et mélanger le tout ensemble.
2
Ajouter les oeufs, saler, poivrer et pétrir à la main. Former des boulettes et les rouler ensuite dans la chapelure.
3
Faire cuire les boulettes dans une poêle bien chaude avec la moitié du beurre. Les retourner régulièrement pour les faire dorer sur toutes les faces.
4
Nettoyer et émincer les champignons. Les faire revenir dans une autre poêle avec le reste de beurre. Ajouter la crème fraîche et les boulettes puis laisser mijoter quelques minutes.
5
Déguster bien chaud !
ViandeFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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