Idée de plat gourmand et familial : la fricassée de poulet aux champignons, vous allez vous régaler !

Cette recette de fricassée de poulet aux champignons est absolument délicieuse ! En plus, c'est super facile à faire chez vous alors foncez !
Pour changer du traditionnel poulet rôti du dimanche, osez la fricassée de poulet ! Aujourd'hui, on se fait plaisir avec des champignons, c'est parfait pour la saison. Vous pouvez l'accompagner d'une portion de riz ou avec des pâtes fraîches, c'est vraiment trop bon et tellement facile à préparer à la maison ! Si vous aimez les sauces onctueuses aux champignons, vous pouvez varier la viande avec des boulettes de veau par exemple. Et pour plus d'exotisme, découvrez le colombo de poulet au lait de coco !
Recette Fricassée de poulet aux champignons
Ingrédients
- 2 oignons
- 4 cuisses de poulet fermier
- 1 jus de citron
- sel, poivre
- 400 g de champignons de Paris frais
- 2 gousses d'ail
- 1 c. à soupe de fécule de maïs (bien bombée)
- 200 ml de fond de veau
- 100 ml de vin blanc
- 100 ml de crème liquide
- 1 bouquet d'estragon
Préparation
1
Éplucher et émincer les oignons. Les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson puis déposer par-dessus les cuisses de poulet légèrement entaillées. Arroser de jus de citron, saler, poivrer et enfourner 30 minutes à 180°C.
2
Émincer grossièrement les champignons et hacher les gousses d'ail. Faire revenir le tout dans une sauteuse avec un filet d'huile d'olive. Laisser cuire à feu vif pendant environ 5 minutes. Réserver.
3
Délayer la fécule de maïs dans un peu de fond de veau. Faire chauffer le reste de fond de veau avec le vin blanc et la crème liquide. Laisser réduire quelques minutes.
4
Mélanger les champignons avec la fécule de maïs délayée et le liquide préalablement chauffé. Poursuivre la cuisson jusqu'à ce que la sauce épaississe. Assaisonner de sel, poivre et estragon ciselé.
5
Quand les cuisses de poulet sont cuites, les ajouter dans la sauteuse avec les oignons et rectifier l'assaisonnement si besoin.