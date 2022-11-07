Idée de plat gourmand et familial : la fricassée de poulet aux champignons, vous allez vous régaler !

Par Célia Papaïx ·

Fricassée de poulet aux champignons

Cette recette de fricassée de poulet aux champignons est absolument délicieuse ! En plus, c'est super facile à faire chez vous alors foncez !

Pour changer du traditionnel poulet rôti du dimanche, osez la fricassée de poulet ! Aujourd'hui, on se fait plaisir avec des champignons, c'est parfait pour la saison. Vous pouvez l'accompagner d'une portion de riz ou avec des pâtes fraîches, c'est vraiment trop bon et tellement facile à préparer à la maison ! Si vous aimez les sauces onctueuses aux champignons, vous pouvez varier la viande avec des boulettes de veau par exemple. Et pour plus d'exotisme, découvrez le colombo de poulet au lait de coco !

Recette Fricassée de poulet aux champignons

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oignons
  • 4 cuisses de poulet fermier
  • 1 jus de citron
  • sel, poivre
  • 400 g de champignons de Paris frais
  • 2 gousses d'ail
  • 1 c. à soupe de fécule de maïs (bien bombée)
  • 200 ml de fond de veau
  • 100 ml de vin blanc
  • 100 ml de crème liquide
  • 1 bouquet d'estragon

Préparation

1
Éplucher et émincer les oignons. Les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson puis déposer par-dessus les cuisses de poulet légèrement entaillées. Arroser de jus de citron, saler, poivrer et enfourner 30 minutes à 180°C.
2
Émincer grossièrement les champignons et hacher les gousses d'ail. Faire revenir le tout dans une sauteuse avec un filet d'huile d'olive. Laisser cuire à feu vif pendant environ 5 minutes. Réserver.
3
Délayer la fécule de maïs dans un peu de fond de veau. Faire chauffer le reste de fond de veau avec le vin blanc et la crème liquide. Laisser réduire quelques minutes.
4
Mélanger les champignons avec la fécule de maïs délayée et le liquide préalablement chauffé. Poursuivre la cuisson jusqu'à ce que la sauce épaississe. Assaisonner de sel, poivre et estragon ciselé.
5
Quand les cuisses de poulet sont cuites, les ajouter dans la sauteuse avec les oignons et rectifier l'assaisonnement si besoin.
6
Servir bien chaud !
Viande
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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