La semoule au lait est le dessert express à réaliser pour les envies urgentes de gourmandise

À décliner à l'infini, la semoule au lait ne vous décevra jamais ! Vous pouvez l'aromatiser comme bon vous semble pour vous régaler à tous les coups.
Vanille, cannelle, fleur d'oranger, fruits, chocolat… L'avantage de la semoule au lait c'est qu'on peut vraiment se faire plaisir pour un moment gourmand garanti ! Prête en un rien de temps, vous n'allez plus vous en passer, c'est promis. Osez l'originalité du riz au lait de noisettes ou encore le riz au lait aux fruits exotiques ! Tous ces desserts vous transporteront dans vos souvenirs d'enfance car à chaque cuillère, c'est un véritable moment régressif en bouche…
Ingrédients
- 60 cl de lait demi-écrémé
- 80 g de semoule de blé fine
- 50 g de sucre
- 1 c. à café de arôme au choix (vanille, fleur d'oranger, cannelle...)
Préparation
1
Faire chauffer le lait dans une casserole sans le faire bouillir.
2
Verser la semoule en pluie. Laisser cuire 3 à 5 minutes en remuant en continu avec une spatule en bois.
3
Hors du feu, ajouter le sucre et l'arôme de votre choix (extrait de vanille, eau de fleur d'oranger, cannelle, rhum...) et bien mélanger.
4
Laisser refroidir, la semoule va alors épaissir. Déguster tiède au froid avec des fruits frais (fraises, framboises...), du coulis de fruits ou de chocolat, etc.