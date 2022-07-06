La semoule au lait est le dessert express à réaliser pour les envies urgentes de gourmandise

Par Célia Papaïx ·

Semoule au lait

À décliner à l'infini, la semoule au lait ne vous décevra jamais ! Vous pouvez l'aromatiser comme bon vous semble pour vous régaler à tous les coups.

Vanille, cannelle, fleur d'oranger, fruits, chocolat… L'avantage de la semoule au lait c'est qu'on peut vraiment se faire plaisir pour un moment gourmand garanti ! Prête en un rien de temps, vous n'allez plus vous en passer, c'est promis. Osez l'originalité du riz au lait de noisettes ou encore le riz au lait aux fruits exotiques ! Tous ces desserts vous transporteront dans vos souvenirs d'enfance car à chaque cuillère, c'est un véritable moment régressif en bouche…

Recette Semoule au lait

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 60 cl de lait demi-écrémé
  • 80 g de semoule de blé fine
  • 50 g de sucre
  • 1 c. à café de arôme au choix (vanille, fleur d'oranger, cannelle...)

Préparation

1
Faire chauffer le lait dans une casserole sans le faire bouillir.
2
Verser la semoule en pluie. Laisser cuire 3 à 5 minutes en remuant en continu avec une spatule en bois.
3
Hors du feu, ajouter le sucre et l'arôme de votre choix (extrait de vanille, eau de fleur d'oranger, cannelle, rhum...) et bien mélanger.
4
Laisser refroidir, la semoule va alors épaissir. Déguster tiède au froid avec des fruits frais (fraises, framboises...), du coulis de fruits ou de chocolat, etc.
Dessert facileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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