Craquez pour les biscuits au miel et à la cannelle, c'est LE plaisir régressif trop gourmand !

Ils sont doux, ils sont gourmands, ils sont à la fois moelleux et craquants… Découvrez les biscuits au miel et à la cannelle !
Pour le goûter, le petit-déjeuner ou un en-cas dans la journée, ces petits biscuits au miel et à la cannelle vont ravir vos palais de gourmandise ! Une douceur super régressive dont on ne pourra plus se passer, tout comme les biscuits à la vanille… Retombez dans vos souvenirs d'enfance avec les biscuits aux figues type Figolu, c'est encore plus gourmand quand c'est fait maison ! Et si vous cherchez une recette originale de biscuits pour cet été, voici une version fruitée aux abricots absolument irrésistible !
Recette Biscuits au miel et à la cannelle
Ingrédients
- 150 g de farine
- 50 g de sucre
- 1 c. à café de levure
- 1 c. à café de cannelle
- 1 pincée de sel
- 40 ml de lait
- 2 c. à soupe de miel liquide
- 50 g de beurre ramolli
Préparation
1
Mélanger la farine, le sucre, la levure, la cannelle et la pincée de sel.
2
Former un puits puis ajouter le lait, le miel liquide et le beurre ramolli puis bien mélanger à la main pour former une pâte homogène.
3
Rouler des boules de la taille d'une noix environ dans les mains puis les aplatir légèrement et les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
4
Enfourner 12 à 15 minutes à 180°C.