Craquez pour les biscuits au miel et à la cannelle, c'est LE plaisir régressif trop gourmand !

Ils sont doux, ils sont gourmands, ils sont à la fois moelleux et craquants… Découvrez les biscuits au miel et à la cannelle !

Pour le goûter, le petit-déjeuner ou un en-cas dans la journée, ces petits biscuits au miel et à la cannelle vont ravir vos palais de gourmandise ! Une douceur super régressive dont on ne pourra plus se passer, tout comme les biscuits à la vanille… Retombez dans vos souvenirs d'enfance avec les biscuits aux figues type Figolu, c'est encore plus gourmand quand c'est fait maison ! Et si vous cherchez une recette originale de biscuits pour cet été, voici une version fruitée aux abricots absolument irrésistible !