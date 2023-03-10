Transportez vos papilles avec ce dahl de lentilles corail au lait de coco !

Par Célia Papaïx ·

Dahl de lentilles corail au lait de coco

Succombez aux délices gourmands de ce dahl de lentilles corail au lait de coco. Une douceur irrésistible pour les papilles !

Le dal, aussi orthographié dahl ou dhal ou encore daal, est un mot qui désigne plusieurs légumineuses de type lentille en Inde et au Népal. Par extension, il a donné son nom à un plat composé de lentilles (ou autres légumineuses) et relevé que l'on peut accompagner de riz par exemple et d'un naan nature. On vous propose de (re)découvrir ce plat coloré aux lentilles corail et au lait de coco ! Vous pouvez ajouter quelques crevettes marinées pour un plat complet. Cuisinez les lentilles corail sous forme de soupe avec du butternut et des carottes !

Recette Dahl de lentilles corail au lait de coco

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de lentilles corail
  • 500 ml de bouillon de légumes
  • 20 g de beurre
  • 1 gousse d'ail
  • 1 c. à café de gingembre en poudre
  • 5 ciboules
  • 1 c. à soupe de curry en poudre
  • 100 g de tomates concassées
  • 250 ml de crème ou lait de coco
  • 4 brins de coriandre

Préparation

1
Rincer les lentilles à l'eau claire puis les faire cuire dans le bouillon pendant une dizaine de minutes, à couvert et sur feu moyen.
2
Faire fondre le beurre et ajouter l'ail haché, le gingembre, la ciboule ciselée, le curry, les tomates concassées et le lait de coco. Porter à ébullition en mélangeant puis retirer du feu.
3
Ajouter les lentilles, mélanger et ajuster l'assaisonnement si besoin.
4
Servir avec du riz et saupoudrer de coriandre fraîche.
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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