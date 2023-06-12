On fait rougir de gourmandise vos papilles avec ce soufflé à la fraise facile à reproduire chez vous !

Pour un dessert original et fruité, servez un délicieux soufflé à la fraise ! Vous allez vous régaler avec cette recette facile à refaire à la maison.
Les soufflés, ce n'est vraiment pas compliqué à faire ! On s'en fait toute une montagne mais on vous prouve que c'est super simple avec cette recette de soufflé à la fraise. Un dessert très gourmand et original qui va impressionner les papilles de vos convives ! Et pour plus de gourmandise dans l'assiette, on vous recommande de le servir avec une boule de glace à la fraise maison. Avec cette recette sans sorbetière, c'est trop bon ! Rougissez encore plus de plaisir en proposant un Rossini : un cocktail aux fraises et au prosecco.
Recette Soufflé à la fraise
Ingrédients
- 200 ml de lait
- 1 gousse de vanille
- 3 oeufs
- 50 g de Sucre en poudre
- 1 c. à soupe de fécule de maïs
- 1 c. à soupe de farine
- 250 g de fraises fraîches (ou surgelées)
- 1 c. à soupe de jus de citron
Préparation
1
Faire chauffer le lait dans une casserole avec les graines de la gousse de vanille.
2
Séparer les blancs des jaunes des oeufs. Fouetter les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la fécule de maïs et la farine et bien mélanger.
3
Quand le lait est chaud, verser doucement sur la préparation précédente en remuant vigoureusement. Remettre le tout à chauffer et mélanger jusqu'à ce que la crème épaississe. Filmer au contact et laisser complètement refroidir.
4
Mixer les fraises avec le jus de citron afin d'obtenir une purée bien lisse. L'incorporer dans la crème pâtissière froide et détendue.
5
Monter les blancs d'oeufs en neige et les ajouter délicatement à la préparation.
6
Verser dans des moules individuels beurrés et enfourner 20 minutes à 200°C.