On fait rougir de gourmandise vos papilles avec ce soufflé à la fraise facile à reproduire chez vous !

Par Célia Papaïx ·

Soufflé à la fraise

Pour un dessert original et fruité, servez un délicieux soufflé à la fraise ! Vous allez vous régaler avec cette recette facile à refaire à la maison.

Les soufflés, ce n'est vraiment pas compliqué à faire ! On s'en fait toute une montagne mais on vous prouve que c'est super simple avec cette recette de soufflé à la fraise. Un dessert très gourmand et original qui va impressionner les papilles de vos convives ! Et pour plus de gourmandise dans l'assiette, on vous recommande de le servir avec une boule de glace à la fraise maison. Avec cette recette sans sorbetière, c'est trop bon ! Rougissez encore plus de plaisir en proposant un Rossini : un cocktail aux fraises et au prosecco.

Recette Soufflé à la fraise

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 ml de lait
  • 1 gousse de vanille
  • 3 oeufs
  • 50 g de Sucre en poudre
  • 1 c. à soupe de fécule de maïs
  • 1 c. à soupe de farine
  • 250 g de fraises fraîches (ou surgelées)
  • 1 c. à soupe de jus de citron

Préparation

1
Faire chauffer le lait dans une casserole avec les graines de la gousse de vanille.
2
Séparer les blancs des jaunes des oeufs. Fouetter les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la fécule de maïs et la farine et bien mélanger.
3
Quand le lait est chaud, verser doucement sur la préparation précédente en remuant vigoureusement. Remettre le tout à chauffer et mélanger jusqu'à ce que la crème épaississe. Filmer au contact et laisser complètement refroidir.
4
Mixer les fraises avec le jus de citron afin d'obtenir une purée bien lisse. L'incorporer dans la crème pâtissière froide et détendue.
5
Monter les blancs d'oeufs en neige et les ajouter délicatement à la préparation.
6
Verser dans des moules individuels beurrés et enfourner 20 minutes à 200°C.
FruitsFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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