Le soufflé au fromage c'est vraiment trop délicieux !

Pour une entrée réussie, osez les soufflés au fromage ! Vous allez avoir le souffle coupé…
Vous avez peur de vous lancer dans la réalisation d'un soufflé au fromage ? Avec cette recette inratable, vous allez combler vos papilles de gourmandise ! Ce n'est vraiment pas compliqué à refaire chez vous, attention à ne pas ouvrir le four trop tôt pour qu'ils ne «retombent» pas. Et servez-les aussitôt car, comme on dit, «les convives attendent le soufflé mais le soufflé n'attend personne» ! N'hésitez pas à varier les plaisirs avec d'autres fromages, par exemple du reblochon. Et pour les becs sucrés, le soufflé au chocolat a tout pour vous ravir à l'heure du dessert.
Recette Soufflé au fromage
Ingrédients
- 30 g de beurre
- 30 g de farine
- 250 ml de lait
- 4 oeufs
- 150 g de fromage râpé (comté, emmental, gruyère...)
- sel, poivre
Préparation
1
Préparer une béchamel : faire fondre le beurre et ajouter la farine pour former un roux. Verser le lait petit à petit tout en remuant sans cesse.
2
Une fois que la béchamel a épaissi et arrive à ébullition, retirer du feu. Assaisonner de sel et poivre puis réserver.
3
Séparer les jaunes des blancs des oeufs. Verser les blancs dans un saladier.
4
Ajouter les jaunes et le fromage râpé dans la béchamel tiédie pour réaliser une sauce Mornay.
5
Monter les blancs d'oeufs en neige avec une pincée de sel jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes.
6
Incorporer délicatement les blancs en neige dans la sauce Mornay avec une spatule.
7
Verser dans des moules individuels beurrés et farinés. Enfourner 20 minutes à 180°C.