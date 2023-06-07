Moment gourmand et rafraîchissant avec la glace à la fraise sans sorbetière prête en 5 minutes !

Par Célia Papaïx ·

Glace à la fraise sans sorbetière

Pas besoin de sorbetière pour réaliser cette glace à la fraise ! Vos papilles vont rougir de plaisir pour ce dessert frais aux bons fruits de saison.

Il fait beau, il fait chaud alors on ose les glaces ! De la plus classique au chocolat, aux fruitées en passant par les recettes rapides comme celle-ci au melon, vous avez de quoi vous régaler cet été ! On vous propose de réaliser une recette de glace à la fraise sans sorbetière. Très facile et rapide à préparer, elle vous fera rougir de gourmandise ! Vous pouvez même ajouter quelques morceaux de fraises fraîches pour plus de texture ou encore quelques feuilles de basilic pour une version plus originale. Osez également les feuilletés express aux fraises pour un goûter gourmand !

Recette Glace à la fraise sans sorbetière

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de fraises
  • 1 citron jaune
  • 250 g de sucre
  • 25 cl de crème fraîche épaisse

Préparation

1
Bien laver les fraises puis les équeuter. Les couper en deux et les déposer dans le bol d'un mixeur.
2
Presser le jus du citron et verser dans le mixeur. Ajouter le sucre et la crème fraîche puis mixer quelques minutes, jusqu'à l'obtention d'une texture onctueuse.
3
Verser dans un contenant qui se ferme et placer au congélateur pour au minimum 6 heures. Au bout d'une heure, gratter avec une fourchette. Répéter l'opération régulièrement, pour éviter la formation de "cristaux".
GlaceFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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