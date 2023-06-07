Moment gourmand et rafraîchissant avec la glace à la fraise sans sorbetière prête en 5 minutes !

Pas besoin de sorbetière pour réaliser cette glace à la fraise ! Vos papilles vont rougir de plaisir pour ce dessert frais aux bons fruits de saison.
Il fait beau, il fait chaud alors on ose les glaces ! De la plus classique au chocolat, aux fruitées en passant par les recettes rapides comme celle-ci au melon, vous avez de quoi vous régaler cet été ! On vous propose de réaliser une recette de glace à la fraise sans sorbetière. Très facile et rapide à préparer, elle vous fera rougir de gourmandise ! Vous pouvez même ajouter quelques morceaux de fraises fraîches pour plus de texture ou encore quelques feuilles de basilic pour une version plus originale. Osez également les feuilletés express aux fraises pour un goûter gourmand !
Recette Glace à la fraise sans sorbetière
Ingrédients
- 500 g de fraises
- 1 citron jaune
- 250 g de sucre
- 25 cl de crème fraîche épaisse
Préparation
1
Bien laver les fraises puis les équeuter. Les couper en deux et les déposer dans le bol d'un mixeur.
2
Presser le jus du citron et verser dans le mixeur. Ajouter le sucre et la crème fraîche puis mixer quelques minutes, jusqu'à l'obtention d'une texture onctueuse.
3
Verser dans un contenant qui se ferme et placer au congélateur pour au minimum 6 heures. Au bout d'une heure, gratter avec une fourchette. Répéter l'opération régulièrement, pour éviter la formation de "cristaux".