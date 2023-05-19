Voici la meilleure recette de tapenade aux olives noires prête en 5 minutes, à partager de toute urgence pour l'apéro !

Facile, rapide et très gourmande, cette tapenade aux olives noires va devenir votre incontournable pour un apéritif réussi ! Avec cette recette pas chère, impossible de vous tromper.
En même pas 5 minutes, réalisez une délicieuse tapenade aux olives noires ! Idéale pour l'apéritif, cette recette se prépare facilement et rapidement. On dépose tous les ingrédients dans un mixeur, on mixe et voilà ! Le tour est joué. À vous de tartiner cette tapenade aux olives noires sur des toasts grillés ou des crackers maison. Pour varier les plaisirs, on vous recommande de servir la tapenade aux tomates cerises. Cette recette spéciale pour l'apéro va mettre du soleil sur vos tartines !
Recette Tapenade aux olives noires
Ingrédients
- 200 g de olives noires dénoyautées
- 5 anchois à l'huile
- 8 câpres
- 1 gousse d'ail
- 3 c. à soupe de huile d'olive
Préparation
1
Peler la gousse d'ail et déposer tous les ingrédients dans le bol du mixeur.
2
Mixer jusqu'à l'obtention d'une préparation assez fine et bien homogène. Ajouter un peu d'huile d'olive si nécessaire.
3
Débarrasser dans un bol et conserver au frais jusqu'au moment de servir.
L'astuce du chef
Pour une version végétarienne, vous pouvez retirer les anchois.