Voici la meilleure recette de tapenade aux olives noires prête en 5 minutes, à partager de toute urgence pour l'apéro !

Par Célia Papaïx ·

Tapenade aux olives noires

Facile, rapide et très gourmande, cette tapenade aux olives noires va devenir votre incontournable pour un apéritif réussi ! Avec cette recette pas chère, impossible de vous tromper.

En même pas 5 minutes, réalisez une délicieuse tapenade aux olives noires ! Idéale pour l'apéritif, cette recette se prépare facilement et rapidement. On dépose tous les ingrédients dans un mixeur, on mixe et voilà ! Le tour est joué. À vous de tartiner cette tapenade aux olives noires sur des toasts grillés ou des crackers maison. Pour varier les plaisirs, on vous recommande de servir la tapenade aux tomates cerises. Cette recette spéciale pour l'apéro va mettre du soleil sur vos tartines !

Recette Tapenade aux olives noires

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de olives noires dénoyautées
  • 5 anchois à l'huile
  • 8 câpres
  • 1 gousse d'ail
  • 3 c. à soupe de huile d'olive

Préparation

1
Peler la gousse d'ail et déposer tous les ingrédients dans le bol du mixeur.
2
Mixer jusqu'à l'obtention d'une préparation assez fine et bien homogène. Ajouter un peu d'huile d'olive si nécessaire.
3
Débarrasser dans un bol et conserver au frais jusqu'au moment de servir.
L'astuce du chef
Pour une version végétarienne, vous pouvez retirer les anchois.
FacileRapidePas chèresApéritif dînatoire
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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