Pour un apéro gourmand réussi, craquez pour les crackers au cheddar faciles à réaliser !

Voici la recette parfaite pour des crackers au cheddar à partager à l'heure de l'apéritif !
Apéro en vue mais vous avez oublié les crackers pour accompagner vos tartinades ? Pas de panique ! C'est super facile à réaliser à la maison et c'est tellement gourmand. Cette recette au cheddar va faire craquer les papilles de tous vos convives, on vous le garantit et vous pouvez les aromatiser selon vos envies. Les crackers maison, c'est la clé pour un apéro réussi ! À tremper dans un houmous de petits pois, comment résister ?
Recette Crackers au cheddar
Ingrédients
- 50 g de cheddar râpé
- 5 g de levure
- 75 g de farine
- 50 g de beurre
- sel, poivre
- Herbes de Provence
- 100 ml de eau
Préparation
1
Dans un grand bol, mélanger le cheddar, la levure, la farine et le beurre mou.
2
Assaisonner de sel, poivre et d'herbes de Provence.
3
Verser l'eau et malaxer la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène.
4
Former une boule, filmer et réserver au frais 30 minutes au frais.
5
Étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'environ 5 millimètres. Découper des carrés et les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
6
Enfourner 10 minutes à 180°C. Laisser refroidir quelques minutes et déguster !