Pour un apéro gourmand réussi, craquez pour les crackers au cheddar faciles à réaliser !

Par Célia Papaïx ·

Crackers au cheddar

Voici la recette parfaite pour des crackers au cheddar à partager à l'heure de l'apéritif !

Apéro en vue mais vous avez oublié les crackers pour accompagner vos tartinades ? Pas de panique ! C'est super facile à réaliser à la maison et c'est tellement gourmand. Cette recette au cheddar va faire craquer les papilles de tous vos convives, on vous le garantit et vous pouvez les aromatiser selon vos envies. Les crackers maison, c'est la clé pour un apéro réussi ! À tremper dans un houmous de petits pois, comment résister ?

Recette Crackers au cheddar

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 50 g de cheddar râpé
  • 5 g de levure
  • 75 g de farine
  • 50 g de beurre
  • sel, poivre
  • Herbes de Provence
  • 100 ml de eau

Préparation

1
Dans un grand bol, mélanger le cheddar, la levure, la farine et le beurre mou.
2
Assaisonner de sel, poivre et d'herbes de Provence.
3
Verser l'eau et malaxer la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène.
4
Former une boule, filmer et réserver au frais 30 minutes au frais.
5
Étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'environ 5 millimètres. Découper des carrés et les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
6
Enfourner 10 minutes à 180°C. Laisser refroidir quelques minutes et déguster !
FacileRapideVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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