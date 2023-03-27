Ce risotto aux asperges vertes va devenir votre plat préféré !

Par Célia Papaïx ·

Risotto aux asperges vertes

En plus d'être onctueux et gourmand, ce risotto aux asperges est très facile à préparer. Alors vite, en cuisine !

Mettez du vert dans vos assiettes avec cette recette de risotto végétarien aux asperges ! Un délice à déguster pour un dîner vite fait bien fait ou pour impressionner les papilles de vos convives. C'est vraiment très simple à réaliser et ça fait sensation à tous les coups ! Et c'est parfait pour profiter de la saison des asperges. Vous pouvez aussi cuisiner ce légume printanier en omelette ou en feuilletés avec du chèvre. C'est trop gourmand !

Recette Risotto aux asperges vertes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 botte d'asperges vertes
  • 10 g de gros sel
  • 15 g de beurre
  • 2 échalotes
  • 200 g de riz à risotto (arborio)
  • 50 ml de vin blanc
  • 550 ml de bouillon de légumes
  • 25 g de beurre
  • 60 g de parmesan
  • 1 filet d'huile d'olive
  • sel, poivre

Préparation

1
Laver et couper la partie dure des asperges (environ 2 à 3 cm à la base). Les éplucher puis les ficeler ensemble.
2
Dans un grand volume d'eau bouillante salée (10 g de sel par litre), plonger les asperges et laisser cuire 5 à 8 minutes selon leur taille. Pour vérifier la cuisson, planter la pointe d'un couteau : elle doit s'enfoncer facilement.
3
Quand les asperges sont cuites, les plonger directement dans de l'eau glacée pour stopper la cuisson et conserver leur belle couleur verte. Essorer et réserver.
4
Faire fondre le beurre (15 g) dans une casserole et ajouter les échalotes ciselées. Laisser fondre quelques minutes avant d'ajouter le riz et le laisser nacrer.
5
Déglacer au vin blanc. Quand il est totalement évaporé, verser un tiers du bouillon. Couvrir et laisser mijoter 5 minutes. Ajouter un autre tiers de bouillon, mélanger, couvrir et laisser mijoter 5 minutes.
6
Verser enfin le reste de bouillon, mélanger de nouveau et laisser mijoter encore pendant 5 minutes.
7
Ajouter le parmesan et le beurre (25 g), remuer et vérifier la cuisson du risotto : il doit être fondant mais pas trop cuit.
8
Assaisonner de sel et de poivre puis servir avec un filet d'huile d'olive et les asperges vertes.
RisottoLégumesVégétarienFacilePrintemps
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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