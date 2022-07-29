Onctueuse, crémeuse, généreuse et très savoureuse, cette tartinade de poivrons va en faire rougir plus d'un. Alors, vous nous suivez en cuisine pour découvrir cette recette facile et rapide ?
Envie de changer du traditionnel houmous à l'heure de l'apéro ? Si vous avez déjà testé et approuvé le houmous de petits pois, on a une nouvelle recette à vous proposer qui vous fera rougir de plaisir. Découvrez la tartinade de poivrons, à tartiner sans modération tellement elle est gourmande ! En plus, elle est vraiment très simple à préparer, tout comme cette version aux carottes. Sur des blinis, des gressins, des toasts grillés ou avec des bâtonnets de légumes, c'est un véritable régal pour les papilles !
Recette Tartinade de poivrons
Ingrédients
- 3 poivrons rouges
- 1 oignon
- 1 gousse d'ail
- 2 tranches de pain de mie
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 1 pincée de Piment en poudre
- sel, poivre
Préparation
1
Laver puis couper en deux les poivrons. Les épépiner et retirer les membranes blanches. Les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et enfourner 35 minutes à 200°C.
2
Pendant ce temps, faire revenir l'oignon émincé dans une poêle. Réserver.
3
Une fois les poivrons grillés, les glisser dans un sachet de congélation, fermer et laisser refroidir. Retirer la peau quand ils ont refroidi, elle s'enlèvera facilement.
4
Griller les tranches de pain de mie.
5
Dans le bol d'un blender, mettre les poivrons, l'oignon, la gousse d'ail dégermée et hachée et le pain de mie. Verser l'huile d'olive tout en mixant. Ajuster selon la texture souhaitée.
6
Assaisonner à convenance de piment, sel et poivre. Servir la tartinade de poivrons bien fraîche !
L'astuce du chef
Ajouter un peu de feta émiettée pour encore plus de gourmandise !