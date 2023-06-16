Craquez pour cette jolie tarte ensoleillée aux abricots et à la crème d'amandes, la douceur trop gourmande de l'été !

Par Célia Papaïx ·

Tarte aux abricots et à la crème d'amandes

C'est un dessert qui sent bon le soleil et l'été ! La tarte aux abricots et à la crème d'amandes est un pur délice pour les papilles, on ne résistera pas à prendre une deuxième part…

On adore les tartes fruitées ! Qu'on les serve en dessert ou pour se faire plaisir à l'heure du goûter, c'est toujours un vrai régal pour les papilles. Aujourd'hui, on célèbre les beaux jours avec la tarte aux abricots et à la crème d'amandes ! Cette petite douceur très simple et rapide à préparer vous fera craquer. N'hésitez à ajouter un peu de romarin pour parfumer votre dessert, c'est un mélange de saveurs original mais très gourmand. Et si vous aimez le sucré salé, osez la tarte socca, courgettes et abricots !

Recette Tarte aux abricots et à la crème d'amandes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 50 g de beurre pommade
  • 50 g de poudre d'amande
  • 50 g de sucre
  • 1 oeuf
  • 1 pâte brisée
  • 800 g de abricots frais
  • 2 c. à soupe de amandes effilées

Préparation

1
Battre le beurre pommade avec la poudre d'amande, le sucre et l'oeuf jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse.
2
Dérouler la pâte brisée et la déposer dans un moule à tarte. Étaler la crème d'amandes sur toute la surface.
3
Ajouter les abricots, coupés en deux et dénoyautés, côté ouvert en haut. Saupoudrer d'amandes effilées et enfourner 30 à 35 minutes à 180°C.
4
Laisser la tarte aux abricots refroidir avant de la servir.
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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