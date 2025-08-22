Tarte fine aux fruits d'été : le dessert léger aux abricots frais et amandes croquantes

Cette tarte fine aux abricots et amandes va mettre tout le monde d'accord à l'heure du dessert ! Elle célèbre à merveille les fruits d'été dans la plus simple des expressions. La pâte feuilletée croustillante supporte parfaitement les abricots de saison bien juteux, tandis que les amandes effilées apportent un croquant gourmand. Simple à réaliser, cette tarte fine séduit par sa beauté et son odeur alléchante ! Le parfum des abricots caramélisés et l'arôme des amandes grillées créent un dessert authentique qui rappelle évidemment les vacances.
Vous n'êtes pas obligé mais vous pouvez tout à fait ajouter une crème d'amande en base. Pour cela, il suffit de mélanger 50 g de beurre mou avec 50 g de sucre glace, 50 g de poudre d'amande, 1 œuf et 1 cuillère à café d'extrait d'amande amère. Quand la préparation est bien lisse, vous réservez quelques minutes au frais puis vous étalez généreusement sur la pâte feuilletée avant de disposer les abricots. Avec la crème d'amande, votre tarte sera moins détrempée mais un peu plus «lourde» que la version simple avec seulement les fruits ! À vous de jouer.
Recette Tarte fine aux abricots et amandes
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée pur beurre
- 12 à 15 abricots bien mûrs
- 50 g de amandes effilées
- 50 g de sucre
- 30 g de beurre
- 2 c. à soupe de miel liquide
- 1 oeuf pour dorer
- 1 c. à soupe de sucre glace
Préparation
1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Étaler la pâte feuilletée sur une plaque recouverte de papier cuisson. À l'aide d'un couteau, tracer une bordure d'environ 2 cm sans couper la pâte.
3
Piquer le fond avec une fourchette.
4
Laver puis couper les abricots en deux. Retirer les noyaux.
5
Disposer les demi-abricots côté bombé vers le haut en les superposant légèrement. Saupoudrer de sucre et ajouter des morceaux de beurre un peu partout.
6
Parsemer d'amandes effilées puis rabattre les bords de la pâte sur les abricots. Dorer à l'aide de l'oeuf battu.
7
Enfourner 25 à 30 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit dorée et les abricots bien caramélisés.
8
À la sortie du four, arroser immédiatement de miel liquide. Laisser tiédir puis saupoudrer de sucre glace avant de servir !
L'astuce du chef
Déguster avec une boule de glace vanille pour plus de gourmandise !