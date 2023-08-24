Une belle tarte aux mirabelles et à la crème d'amande pour le goûter !

Par Célia Papaïx ·

Tarte aux mirabelles et crème d'amande

Facile à réaliser et délicieuse, la tarte aux mirabelles et à la crème d'amande parfumée au rhum enchantera vos papilles.

Et si on partageait une tarte aux mirabelles pour le dessert ou le goûter ? Cette recette à la crème d'amande au rhum onctueuse et parfumée va ravir vos palais de fins gourmets. En plus, elle est super simple à refaire chez vous ! Si vous avez trop de mirabelles, n'hésitez pas à réaliser de la confiture aromatisée à la cannelle pour en profiter toute l'année. Osez également la brioche perdue aux mirabelles façon crumble ! Ce dessert merveilleux et original vous rendra heureux dès la première bouchée.

Recette Tarte aux mirabelles et crème d'amande

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la pâte :
  • 125 g de beurre mou
  • 25 g de sucre glace
  • 1 pincée de sel
  • 1 oeuf
  • 250 g de farine
  • 25 g de poudre d'amande
  • Pour la crème d'amande :
  • 50 g de beurre pommade
  • 50 g de poudre d'amande
  • 50 g de sucre
  • 1 oeuf
  • 30 ml de rhum
  • 700 g de mirabelles

Préparation

1
Réaliser la pâte : mélanger le beurre mou coupé en dés avec le sucre glace et la pincée de sel. Incorporer l'oeuf, la farine et la poudre d'amande.
2
Pétrir jusqu'à l'obtention d'une belle boule homogène. Filmer et réserver au frais pendant 2 heures.
3
Étaler la pâte sur une plan de travail fariné et la déposer dans un moule à tarte. Piquer le fond avec une fourchette et enfourner à blanc pendant 15 minutes à 180°C.
4
Pendant ce temps, préparer la crème d'amande : battre le beurre pommade avec la poudre d'amande, le sucre, l'oeuf et le rhum. La crème est prête quand elle est bien homogène.
5
Laver les mirabelles, les couper en deux et les dénoyauter.
6
Sortir la pâte du four et laisser refroidir quelques minutes. Garnir avec la crème d'amande et disposer les mirabelles par-dessus. Enfourner de nouveau pendant 20 minutes.
7
Déguster la tarte aux mirabelles froide ou tiède !
TarteFruitsétéFacileGouter
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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