Ces muffins à la poire et aux noix sont allégés pour un pur moment de gourmandise

Parce que la gourmandise peut vraiment rimer avec healthy, on vous le prouve avec cette recette de muffin aux poires et aux noix. Croquants et moelleux, on aime tout dans cette douceur !

Les muffins, on peut les alléger pour les dévorer sans culpabiliser. Aux flocons d'avoine et à la banane ou à la compote pour remplacer le beurre, il y a de nombreuses options à la fois gourmandes et healthy ! Et nous, on adore cette recette aux poires et aux noix qui fait sourire nos papilles. Pour le petit-déjeuner ou pour un goûter minceur, on peut même se faire plaisir et en reprendre un autre ! Si vous recherchez une recette à la gourmandise sans limite, découvrez les muffins à la pistache et au cœur praliné. C'est à se damner…