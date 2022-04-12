Ces muffins à la poire et aux noix sont allégés pour un pur moment de gourmandise

Par Célia Papaïx ·

Muffins allégés aux poires et aux noix

Parce que la gourmandise peut vraiment rimer avec healthy, on vous le prouve avec cette recette de muffin aux poires et aux noix. Croquants et moelleux, on aime tout dans cette douceur !

Les muffins, on peut les alléger pour les dévorer sans culpabiliser. Aux flocons d'avoine et à la banane ou à la compote pour remplacer le beurre, il y a de nombreuses options à la fois gourmandes et healthy ! Et nous, on adore cette recette aux poires et aux noix qui fait sourire nos papilles. Pour le petit-déjeuner ou pour un goûter minceur, on peut même se faire plaisir et en reprendre un autre ! Si vous recherchez une recette à la gourmandise sans limite, découvrez les muffins à la pistache et au cœur praliné. C'est à se damner…

Recette Muffins allégés aux poires et aux noix

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de farine
  • 50 g de sucre non raffiné (sucre de coco par exemple)
  • 1 sachet de levure
  • 40 g de compote de poire sans sucre ajouté
  • 2 oeufs
  • 150 ml de lait
  • 150 g de noix concassées

Préparation

1
Mélanger la farine, le sucre de coco et la levure. Ajouter la compote, les oeufs et le lait puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte et lisse et homogène.
2
Incorporer les noix concassées, remuer puis verser dans des caissettes ou des moules à muffin.
3
Enfourner environ 25 minutes à 180°C. Laisser refroidir puis déguster.
MuffinsHealthy
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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