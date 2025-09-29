Tarte aux poires et aux noix : la recette automnale incontournable facile et rapide

Découvrez cette délicieuse tarte rustique aux poires et aux noix, parfaite pour célébrer l'automne en famille ! Cette recette de saison allie la douceur des poires fondantes à la texture croquante des noix, le tout dans une pâte brisée maison de préférence, ou du commerce si vous n'avez pas le temps. Simple à réaliser en 45 minutes cuisson comprise, cette tarte rustique aux poires séduira tous les gourmands et s'impose comme LE dessert idéal pour vos repas ou goûters d'automne !
Recette Tarte rustique aux poires et noix
Ingrédients
- 1 pâte brisée
- 4 poires
- 60 g de noix concassées
- 3 oeufs
- 20 cl de crème fraîche liquide
- 80 g de sucre roux
- 1 c. à soupe de miel
- 1 c. à café de extrait de vanille
- 1 pincée de cannelle
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Étaler la pâte brisée dans un moule à tarte et piquer le fond avec une fourchette.
3
Éplucher les poires, retirer le coeur et les tailler en fins quartiers. Déposer les tranches de poires en rosace sur la pâte et parsemer de noix concassées.
4
Battre les oeufs avec le sucre roux et la crème liquide. Ajouter le miel, la vanille et la cannelle puis verser sur les poires.
5
Enfourner 35 à 40 minutes pour que la tarte soit bien dorée. Déguster tiède ou froid !