Tarte aux poires et aux noix : la recette automnale incontournable facile et rapide

Tarte rustique aux poires et noix

Découvrez cette délicieuse tarte rustique aux poires et aux noix, parfaite pour célébrer l'automne en famille ! Cette recette de saison allie la douceur des poires fondantes à la texture croquante des noix, le tout dans une pâte brisée maison de préférence, ou du commerce si vous n'avez pas le temps. Simple à réaliser en 45 minutes cuisson comprise, cette tarte rustique aux poires séduira tous les gourmands et s'impose comme LE dessert idéal pour vos repas ou goûters d'automne !

Recette Tarte rustique aux poires et noix

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte brisée
  • 4 poires
  • 60 g de noix concassées
  • 3 oeufs
  • 20 cl de crème fraîche liquide
  • 80 g de sucre roux
  • 1 c. à soupe de miel
  • 1 c. à café de extrait de vanille
  • 1 pincée de cannelle

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Étaler la pâte brisée dans un moule à tarte et piquer le fond avec une fourchette.
3
Éplucher les poires, retirer le coeur et les tailler en fins quartiers. Déposer les tranches de poires en rosace sur la pâte et parsemer de noix concassées.
4
Battre les oeufs avec le sucre roux et la crème liquide. Ajouter le miel, la vanille et la cannelle puis verser sur les poires.
5
Enfourner 35 à 40 minutes pour que la tarte soit bien dorée. Déguster tiède ou froid !
Automne Fruits Facile Rapide Tarte Dessert facile Dessert aux fruits
