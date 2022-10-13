Revisitez la tarte meringuée avec des poires pour une version automnale très gourmande

Un dessert qui ne manquera pas de faire son effet à la dégustation.
Parce que la tarte meringuée n'est pas forcément au citron, on vous le prouve avec cette recette automnale aux poires ! Si vous aviez aimé la version peu sucrée au pamplemousse, il est certain que vous allez aimer la tarte aux poires meringuée. C'est vraiment une tuerie et vos papilles vont en redemander ! Parfaite pour la saison, la tarte meringuée aux poires va devenir un classique de l'automne. Pour encore plus de gourmandise, on ne peut que vous conseiller la tarte au citron meringuée et au praliné…
Recette Tarte meringuée aux poires
Ingrédients
- 1 pâte brisée
- 5 poires
- 50 g de beurre
- 1 sachet de sucre vanillé
- cannelle en poudre (à convenance)
- 2 blancs d'oeufs
- 75 g de sucre
Préparation
1
Dérouler la pâte brisée dans un moule à tarte et piquer le fond avec une fourchette.
2
Peler et retirer le trognon des poires. Les découper en fines lamelles et les disposer sur le fond de tarte.
3
Ajouter le beurre coupé en petits morceaux sur toute la surface et saupoudre de sucre vanillé et cannelle en poudre.
4
Enfourner la tarte 20 minutes à 200°C.
5
Préparer la meringue : monter les blancs d'oeufs en neige. Une fois qu'ils commencent à se tenir, ajouter le sucre et continuer de fouetter jusqu'à l'obtention d'une meringue bien lisse
6
Sortir la tarte aux poires du four et laisser refroidir quelques minutes. Pocher la meringue par-dessus en décorant comme bon vous semble.
7
Brûler la meringue au chalumeau (en faisant très attention) ou passer quelques minutes dans le four en position gril.