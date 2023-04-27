Impressionnez vos papilles avec ces éclairs façon tarte au citron meringuée super bons !

Réunissez vos deux pâtisseries préférées en une bouchée délicieuse : les éclairs et la tarte au citron meringuée. Un dessert on ne peut plus gourmand !
Pour changer de la tarte au citron meringuée traditionnelle et des éclairs au chocolat ou café, que diriez-vous de fusionner ces deux douceurs ? Découvrez l'éclair façon tarte au citron meringuée, une vraie tuerie ! C'est beaucoup plus facile à réaliser qu'il n'y paraît et vous allez vous régaler, on vous le promet. Voyez les choses en grand avec la version géante de l'éclair au chocolat ! Et si vous voulez tromper une nouvelle fois vos papilles, on vous propose nos éclairs à l'avocat à croquer pour l'apéritif ou pour une entrée gourmande et pleine de fraîcheur ?
Recette éclairs façon tarte au citron meringuée
Ingrédients
- Pour la crème au citron :
- 2 feuilles de gélatine
- 150 g de jus de citron fraîchement pressé
- 1 zeste de citron jaune
- 150 g de sucre
- 200 g de beurre
- 2 oeufs
- Pour la pâte à choux :
- 12,5 cl de lait
- 50 g de beurre
- 5 g de sucre
- 1 pincée de sel
- 45 g de farine
- 3 oeufs
- Pour la meringue :
- 30 cl de eau
- 150 g de sucre
- 90 g de blancs d'oeufs (soit 3)
Préparation
1
Préparer la crème au citron : mettre les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide.
2
Dans une casserole, faire bouillir le jus de citron avec le zeste, le sucre et le beurre coupé en petits morceaux. Ajouter les oeufs et bien mélanger en continu jusqu'à ce que la préparation épaississe.
3
Ajouter la gélatine essorée hors du feu, mélanger et filmer au contact puis laisser refroidir complètement au frigo.
4
Réaliser la pâte à choux : dans une casserole, faire fondre le beurre dans le lait avec le sel et le sucre.
5
Incorporer la farine en une seule fois hors du feu et mélanger vivement avec une spatule en bois. Remettre sur feu doux et déshydrater la pâte : elle doit se décoller des parois de la casserole. Débarrasser dans un bol.
6
Battre les oeufs en omelette et les verser en trois fois dans la préparation précédente. La pâte doit être bien lisse et forme une "pointe".
7
Mettre dans une poche à douille munie d'une douille ronde et former des éclairs de 12 cm de long sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Penser à les espacer légèrement.
8
Enfourner 35 minutes à 170°C. Les éclairs doivent être bien dorés. Laisser refroidir sur une grille pour éviter l'humidité.
9
Pour la meringue, faire bouillir et le sucre dans une sucre jusqu'à ce que le mélange arrive à 120°C.
10
Pendant ce temps, monter les blancs d'oeufs en neige. Verser le sirop petit à petit tout en continuant de battre. La meringue doit former un "bec d'oiseau" et être bien brillante.
11
Débarrasser dans une poche à douille.
12
Ouvrir les éclairs en deux et les garnir de crème au citron. Refermer et pocher la meringue par-dessus. Brûler légèrement avec un chalumeau en faisant attention.
13
Décorer avec un zeste de citron et déguster !