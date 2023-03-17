Voici une recette super facile pour une tarte au citron meringuée très gourmande, elle est inratable !

Légèrement acidulée, sucrée et surtout très gourmande, cette tarte au citron meringuée va ravir vos papilles.
Ne prenez pas peur devant cette recette, elle est vraiment super facile à réaliser chez vous ! Avec cette préparation, impossible de rater votre prochaine tarte au citron meringuée, on vous le garantit. Si vous voulez encore plus de gourmandise, on vous recommande la tarte au citron meringuée avec du praliné, c'est un pur délice ! Pour plus de douceur, cette tarte meringuée aux poires fera votre bonheur à l'heure du dessert. Retrouvez toutes nos meilleures recettes de tartes sucrées absolument irrésistibles !
Recette Tarte au citron meringuée facile
Ingrédients
- Pour la pâte :
- 100 g de beurre mou
- 7 g de sucre glace
- 1 oeuf
- 1 pincée de sel
- 200 g de farine
- 20 g de poudre d'amande
- Pour la crème au citron :
- 100 g de jus de citron
- 40 g de beurre
- 65 g de sucre
- 2 oeufs
- 10 g de fécule de maïs
- Pour la meringue :
- 2 blancs d'oeufs
- 120 g de sucre
- 1 pincée de sel
Préparation
1
Préparer la pâte : battre le beurre mou et le sucre glace jusqu'à l'obtention d'une "pommade". Ajouter l'oeuf, le sel et bien mélanger.
2
Ajouter la farine et la poudre d'amande puis pétrir à la main jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Former une boule, filmer et laisser reposer au frais 1 heure.
3
Étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie puis foncer un moule à tarte. Remettre au frais (ou au congélateur) pendant 30 minutes pour que le beurre soit bien froid.
4
Piquer le fond de tarte, couvrir de papier cuisson et ajouter du poids (des légumes secs par exemple). Enfourner 10 minutes à 180°C puis retirer le papier cuisson et remettre au four 10 minutes pour que la tarte soit bien dorée.
5
Pour le lemon curd, faire bouillir le jus de citron avec la moitié du beurre (20 g) et la moitié du sucre (30 g).
6
Dans un bol, fouetter un oeuf avec le reste de sucre (35 g) et la fécule de maïs puis ajouter l'autre oeuf. Verser sur le jus de citron bien chaud et mélanger vivement pour que la crème épaississe. Débarrasser dans un bol et ajouter le reste de beurre (20 g) bien froid et mélanger pour l'incorporer.
7
Étaler le lemon curd sur le fond de tarte.
8
Monter les blancs d'oeufs en neige avec la pincée de sel et verser le sucre petit à petit. La meringue est prête quand elle est bien lisse, brillante et qu'elle forme un "bec d'oiseau". Pocher sur la tarte selon vos goûts.
9
Passer quelques minutes sous le grill du four (ou brûler avec un chalumeau). Déguster !