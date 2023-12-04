Ces beignets de pommes sont ultra-faciles et rapides à réaliser pour un goûter gourmand et pas cher

On vous le promet, cette recette de beignets de pommes est prête en moins de 15 minutes. Oui oui, et vos papilles vont en redemander !
Dans la catégorie des desserts faciles et rapides à préparer, voici des petits beignets de pommes. Pas besoin de passer des heures en cuisine pour ce goûter merveilleux : en 15 minutes maximum et avec quelques ingrédients pas chers c'est prêt ! Vous allez vous régaler avec cette recette fondante et gourmande. Pour craquer sans culpabiliser, on vous recommande ces beignets de pommes sans friture. Et si vous voulez encore plus impressionner vos convives, n'hésitez pas à reproduire nos beignets aux pommes avec un cœur coulant de… chocolat !
Recette Beignets de pommes faciles et rapides
Ingrédients
- 1 oeuf
- 2 c. à soupe de Sucre en poudre
- 1 pincée de cannelle
- 1/2 sachet de levure
- 125 g de farine
- 8 cl de lait
- 3 petites pommes
- Huile de friture
- mélange sucre + cannelle
Préparation
1
Battre l'oeuf avec le sucre, la cannelle et la levure.
2
Ajouter la farine progressivement puis verser le lait en plusieurs fois en mélangeant bien entre chaque ajout pour obtenir une pâte lisse.
3
Bien laver les pommes et retirer le trognon à l'aide d'un vide-pomme. Les couper en tranches d'un demi-centimètre environ.
4
Tremper les tranches de pommes dans la pâte à beignet et faire frire quelques minutes dans de l'huile de friture bien chaude pour obtenir des beignets dorés.
5
Les égoutter sur du papier absorbant puis saupoudrer d'un mélange sucre + cannelle. Déguster sans attendre !