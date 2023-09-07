Une recette toute simple de boulettes de viande à la sauce tomate et aux poivrons à essayer d'urgence

Par Célia Papaïx ·

Boulettes de viande hachée, sauce tomate et poivrons

Voici une idée de recette simple et familiale pour un dîner gourmand facile à préparer.

Ce soir, on réalise des boulettes de viande hachée à la sauce tomate et poivrons ! C'est super facile à refaire chez vous, une recette gourmande et familiale idéale pour un dîner sans prise de tête. On choisit de la viande hachée de bœuf et un peu de lard pour le côté «gras». Côté sauce, des poivrons et des tomates, c'est un délice ! À servir avec du riz ou des pâtes pour un repas complet. Variez les plaisirs avec une recette de boulettes de veau mijotées dans une sauce crémeuse aux champignons. Si vous aimez les mélanges de saveurs sucrées et salées, on vous recommande les boulettes de poulet aux abricots et épices. On les dévore sans fin/faim !

Recette Boulettes de viande hachée, sauce tomate et poivrons

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 poivrons rouges
  • 1 oignon
  • huile d'olive
  • 1 boîte de tomates pelées (40 cl)
  • 1 c. à soupe de paprika
  • 1 bouquet d'aneth
  • sel, poivre
  • 50 g de lard
  • 300 g de viande hachée de boeuf
  • 1 oeuf

Préparation

1
Laver les poivrons et les épépiner. Tailler de fines lamelles.
2
Émincer l'oignon et le faire revenir dans une poêle avec 2 cuillères à soupe d'huile. Une fois l'oignon blondi, ajouter les poivrons et laisser cuire 10 minutes.
3
Ajouter les tomates pelées, le paprika et la moitié du bouquet d'aneth ciselé. Assaisonner de sel et poivre puis laisser mijoter à couvert pendant une quinzaine de minutes.
4
Hacher le lard avec le reste d'aneth dans le bol d'un robot. Ajouter la viande hachée, l'oeuf, le sel et le poivre à convenance.
5
Mixer une petite minute, pour que la farce soit bien homogène. Former des boulettes avec les doigts (les mouiller au préalable).
6
Dans une poêle avec de l'huile d'olive, faire revenir les boulettes de viande à feu vif sur toutes les faces pendant environ 5 minutes.
7
Verser les boulettes (et le jus de cuisson) dans la première poêle avec la sauce tomate et les poivrons. Poursuivre la cuisson 5 minutes de plus.
8
Déguster avec du riz, des pâtes ou bien des légumes !
ViandeFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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