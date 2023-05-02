Soupe aux tomates et poivrons rôtis

Par Célia Papaïx ·

Soupe de tomates et poivrons rôtis

À déguster chaude ou froide, cette soupe de tomates et poivrons rôtis est si délicieuse ! On peut ajouter de la feta ou de la burrata pour la rendre encore plus gourmande…

Les soupes ne sont pas réservées à l'hiver et aux jours de pluie ! Bien au contraire, on peut les adapter à toutes les saisons et à tous les légumes. On profite du retour des tomates et des poivrons pour réaliser une soupe très gourmande ! Il suffit de faire rôtir les légumes au four puis de les passer au mixeur et le tour est joué. Un filet d'huile d'olive, un peu de feta par exemple et on déguste, chaud ou froid ! Vous pouvez marier les tomates aux fraises pour un gaspacho très gourmand. Découvrez aussi la soupe froide à la courgette et au chèvre frais !

Recette Soupe de tomates et poivrons rôtis

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1,2 kg de tomate
  • 1 oignon
  • 1 tête d'ail entière
  • 3 c. à soupe de huile d'olive
  • sel, poivre
  • 2 poivrons rouges
  • 1 c. à café de paprika
  • 80 ml de eau (ou bouillon de légumes)
  • 2 c. à soupe de vinaigre balsamique

Préparation

1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, disposer les tomates coupées en 4 et l'oignon coupé grossièrement.
3
Découper le haut de la tête d'ail et la déposer au milieu de la plaque. Arroser généreusement le tout d'huile d'olive et saler/poivrer.
4
Enfourner 20 minutes et mélanger à la mi-cuisson.
5
Mettre le four en position grill et quand il est bien chaud, enfourner les poivrons de manière à ce qu'ils grillent sur toutes les faces (ils doivent bien noircir). Les déposer vite dans un saladier et couvrir de film alimentaire pour créer de l'humidité.
6
Peler les poivrons et les égrainer et les déposer dans le bol du blender.
7
Ajouter les tomates rôties avec l'oignon et presser la tête d'ail pour récupérer la chair.
8
Mixer en verser l'eau jusqu'à l'obtention de la texture souhaitée. Ajouter le vinaigre balsamique, le paprika, saler et poivrer.
9
Servir chaud ou froid avec un filet d'huile d'olive, un peu de feta émiettée pourquoi pas et des feuilles de basilic !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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