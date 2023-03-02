Voyagez au royaume de la gourmandise avec ce tiramisu exotique à la noix de coco !

Par Célia Papaïx ·

Tiramisu à la noix de coco

Impossible de résister à ce merveilleux tiramisu à la noix de coco ! Pour passer un moment gourmand et rafraîchissant, c'est le dessert idéal.

Appréciez les saveurs exotiques et légères de la noix de coco avec cette recette de tiramisu ! Très facile à refaire à la maison, ce dessert léger et gourmand va ravir les papilles de vos invités pour un moment plein de douceur. Vous pouvez également les convier à l'exotisme et au voyage avec ce tiramisu au citron ! Et si vous voulez revisiter le tiramisu sous toutes ses formes, découvrez le tiramisu salé au pesto, une entrée originale qui mettra tout le monde d'accord.

Recette Tiramisu à la noix de coco

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de mascarpone
  • 6 c. à soupe de sucre glace
  • 250 g de yaourt à la noix de coco
  • 20 g de noix de coco râpée
  • 150 ml de eau
  • 70 g de Sucre en poudre
  • 2 c. à soupe de rhum (facultatif)
  • 200 g de biscuits à la cuillère (boudoirs)

Préparation

1
Battre le mascarpone et le sucre glace à l'aide d'un batteur électrique jusqu'à l'obtention d'une préparation crémeuse et onctueuse.
2
Incorporer le yaourt à la noix de coco et la noix de coco râpée. Bien mélanger et réserver au frais pendant une trentaine de minutes.
3
Réaliser le sirop : porter l'eau et le sucre à ébullition dans une casserole. Retirer du feu et laisser refroidir avant d'ajouter le rhum (optionnel).
4
Imbiber les boudoirs dans le sirop et déposer une couche au fond d'un moule (ou dans des verrines individuelles. Ajouter une couche de crème à la noix de coco puis répéter l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients.
5
Terminer par la crème puis laisser prendre au frais pendant au moins 6 heures.
6
Avant de servir, ajouter de la noix de coco râpée ou en copeaux. Déguster bien frais !
TiramisuFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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