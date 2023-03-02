Voyagez au royaume de la gourmandise avec ce tiramisu exotique à la noix de coco !

Impossible de résister à ce merveilleux tiramisu à la noix de coco ! Pour passer un moment gourmand et rafraîchissant, c'est le dessert idéal.
Appréciez les saveurs exotiques et légères de la noix de coco avec cette recette de tiramisu ! Très facile à refaire à la maison, ce dessert léger et gourmand va ravir les papilles de vos invités pour un moment plein de douceur. Vous pouvez également les convier à l'exotisme et au voyage avec ce tiramisu au citron ! Et si vous voulez revisiter le tiramisu sous toutes ses formes, découvrez le tiramisu salé au pesto, une entrée originale qui mettra tout le monde d'accord.
Recette Tiramisu à la noix de coco
Ingrédients
- 250 g de mascarpone
- 6 c. à soupe de sucre glace
- 250 g de yaourt à la noix de coco
- 20 g de noix de coco râpée
- 150 ml de eau
- 70 g de Sucre en poudre
- 2 c. à soupe de rhum (facultatif)
- 200 g de biscuits à la cuillère (boudoirs)
Préparation
1
Battre le mascarpone et le sucre glace à l'aide d'un batteur électrique jusqu'à l'obtention d'une préparation crémeuse et onctueuse.
2
Incorporer le yaourt à la noix de coco et la noix de coco râpée. Bien mélanger et réserver au frais pendant une trentaine de minutes.
3
Réaliser le sirop : porter l'eau et le sucre à ébullition dans une casserole. Retirer du feu et laisser refroidir avant d'ajouter le rhum (optionnel).
4
Imbiber les boudoirs dans le sirop et déposer une couche au fond d'un moule (ou dans des verrines individuelles. Ajouter une couche de crème à la noix de coco puis répéter l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients.
5
Terminer par la crème puis laisser prendre au frais pendant au moins 6 heures.
6
Avant de servir, ajouter de la noix de coco râpée ou en copeaux. Déguster bien frais !