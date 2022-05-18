Parfumez votre prochain tiramisu au citron !

Par Célia Papaïx ·

Tiramisu au citron

Pour faire frétiller de plaisir vos papilles, osez la gourmandise douce et acidulée de ce tiramisu au citron, c'est incroyable.

Impossible de résister bien longtemps devant ce tiramisu au citron ! La douceur acidulée vient caresser et réveiller en même temps vos papilles pour une expérience ultra-gourmande, surtout si vous préparez vous-même votre lemon curd. Le citron, on l'aime vraiment sous toutes ses formes : en mousse avec son crumble croustillant ou encore en cake moelleux à la noix de coco, cet agrume a tout pour plaire à nos palais ! C'est le petit zeste en plus qui vient parfaire une recette, même salée comme ces gnocchis au saumon et à la crème onctueuse bien citronnée.

Recette Tiramisu au citron

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:20
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de biscuit à la cuillère
  • 2 citrons jaune bio
  • 100 g de sucre
  • 4 c. à soupe de limoncello
  • 3 oeufs
  • 250 g de mascarpone
  • 3 c. à soupe de lemon curd
  • 200 ml de crème liquide entière 30% MG

Préparation

1
Récupérer le jus d'un citron entier et le mélanger avec 50 g de sucre et le limoncello. Réserver au frais.
2
Battre les jaunes d'oeufs (garder les blancs pour la suite) avec le reste de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter le mascarpone détendu, le lemon curd et le zeste de l'autre citron (en garder pour la décoration).
3
Quand la crème est bien lisse, incorporer la crème liquide montée en chantilly bien ferme ainsi que les blancs d'oeufs montés en neige.
4
Mélanger à la spatule pour que la crème reste aérienne. Verser un fond dans des verrines individuelles.
5
Tremper les biscuits à la cuillère dans le premier mélange de jus de citron, sucre et limoncello. Déposer la moitié des biscuits imbibés dans les verrines.
6
Recouvrir d'une belle couche de crème, remettre des biscuits imbibés puis terminer avec de la crème. Décorer avec des zestes de citron et déguster bien frais !
Tiramisu
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Tiramisu au citron
Tiramisu au citron
Tiramisu au citron et lemon curd
Tiramisu au citron et lemon curd
Truffes tiramisu (tiramisu balls)
Truffes tiramisu (tiramisu balls)
Tiramisu revisité au thé
Tiramisu revisité au thé
Cookies tiramisu
Cookies tiramisu
Tiramisu aux kiwis
Tiramisu aux kiwis
Tiramisu fraises citron de Cyril Lignac
Tiramisu fraises citron de Cyril Lignac
Tiramisu allégé au citron
Tiramisu allégé au citron
Tiramisu au citron et aux meringues
Tiramisu au citron et aux meringues
Tiramisu au citron
Tiramisu au citron