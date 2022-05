Parfumez votre prochain tiramisu au citron !

Pour faire frétiller de plaisir vos papilles, osez la gourmandise douce et acidulée de ce tiramisu au citron, c'est incroyable.

Impossible de résister bien longtemps devant ce tiramisu au citron ! La douceur acidulée vient caresser et réveiller en même temps vos papilles pour une expérience ultra-gourmande, surtout si vous préparez vous-même votre lemon curd. Le citron, on l'aime vraiment sous toutes ses formes : en mousse avec son crumble croustillant ou encore en cake moelleux à la noix de coco, cet agrume a tout pour plaire à nos palais ! C'est le petit zeste en plus qui vient parfaire une recette, même salée comme ces gnocchis au saumon et à la crème onctueuse bien citronnée.