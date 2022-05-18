Parfumez votre prochain tiramisu au citron !

Pour faire frétiller de plaisir vos papilles, osez la gourmandise douce et acidulée de ce tiramisu au citron, c'est incroyable.
Impossible de résister bien longtemps devant ce tiramisu au citron ! La douceur acidulée vient caresser et réveiller en même temps vos papilles pour une expérience ultra-gourmande, surtout si vous préparez vous-même votre lemon curd. Le citron, on l'aime vraiment sous toutes ses formes : en mousse avec son crumble croustillant ou encore en cake moelleux à la noix de coco, cet agrume a tout pour plaire à nos palais ! C'est le petit zeste en plus qui vient parfaire une recette, même salée comme ces gnocchis au saumon et à la crème onctueuse bien citronnée.
Recette Tiramisu au citron
Ingrédients
- 250 g de biscuit à la cuillère
- 2 citrons jaune bio
- 100 g de sucre
- 4 c. à soupe de limoncello
- 3 oeufs
- 250 g de mascarpone
- 3 c. à soupe de lemon curd
- 200 ml de crème liquide entière 30% MG
Préparation
1
Récupérer le jus d'un citron entier et le mélanger avec 50 g de sucre et le limoncello. Réserver au frais.
2
Battre les jaunes d'oeufs (garder les blancs pour la suite) avec le reste de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter le mascarpone détendu, le lemon curd et le zeste de l'autre citron (en garder pour la décoration).
3
Quand la crème est bien lisse, incorporer la crème liquide montée en chantilly bien ferme ainsi que les blancs d'oeufs montés en neige.
4
Mélanger à la spatule pour que la crème reste aérienne. Verser un fond dans des verrines individuelles.
5
Tremper les biscuits à la cuillère dans le premier mélange de jus de citron, sucre et limoncello. Déposer la moitié des biscuits imbibés dans les verrines.
6
Recouvrir d'une belle couche de crème, remettre des biscuits imbibés puis terminer avec de la crème. Décorer avec des zestes de citron et déguster bien frais !