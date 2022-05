Berger de Bohème : origine, taille, santé et comportement

Le Berger de Bohème est un chien robuste et élégant, avec un caractère gai et affectueux. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur ce chien de compagnie idéal.

Historique de la race de chien berger de Bohème

Un chiot berger Bohème en train de jouer Credit : Zuzule

Le berger de Bohème, appelé Chodsky Pes dans son pays d’origine, est une race de chien très ancienne. Ses origines profondes remontent auXIVème siècle, au sein de la civilisation des Chodové, un peuple ayant vécu dans le sud de la Bohème, une région historique en République tchèque. Les bergers de Bohème furent utilisés pour garder le territoire et surveiller les troupeaux en tant que chiens de troupeaux ou shepherd. Cette race a été tellement adulée à cette époque que les habitants du Bohème ont orné leurs oriflammes avec la silhouette du berger de couleur noire. Jusqu'au début du XXème siècle, cette race à long poil noir existait uniquement dans la République Chèque. LeBerger de Bohème tel que nous le connaissons aujourd’hui résulte en réalité d'élevage plus récents et de croisements divers. Il a été reconnu comme race nationale parl'Union Cynologique Tchèque le 14 janvier 1984. Le livre des Origines recense actuellement plus de 2 100 chiens appartenant à cette race, même si elle n’a pas été reconnue par la Fédération Cynologique Internationale ou FCI.

Description générale de la race berger de Bohème

Un berger Bohème en train de courir Credit : LottaVess

Le berger de Bohème est un chien de taille moyenne avec un corps oblong avec un long poil très lisse. Il est réputé pour avoir une morphologie bien harmonieuse, c’est-à-dire que les différentes parties du corps sont rattachées les unes des autres de manières compacte. Ce toutou jouit d’une posture élégante avec son long gout joliment galbé et son garrot relevé. Ses couleurs intenses et son allure dégagée et légère lui confèrent sa silhouette typique, bien que proche de celle du berger Allemand. Voici les principales particularités physiques du ce chien shepherd bohemian:

Sa robe: le poil est long et dense sur tout le corps. Sur le cou, sur la poitrine et au niveau de la ligne de dessous, le poil est gonflé. Tandis que sur le reste du corps, il est plaqué. Le sous-poil est épais et doux à la fois.

sur tout le corps. Sur le cou, sur la poitrine et au niveau de la ligne de dessous, le poil est gonflé. Tandis que sur le reste du corps, il est plaqué. Le sous-poil est épais et doux à la fois. Les oreilles: elles sont garnies en poils avec des plumets sur les bords et à la base. Les oreilles de formes triangulaires et de dimensions moyennes sont bien dressées.

Les yeux:ils sont en forme d’amande oblique avec une couleur marron clair à foncé.

La queue:portée tombante et garnie en poils plumeux, elle dessine une légère courbe.

La taille: le berger de Bohème mâle mesure 52-56 cmau garrot, tandis que la femelle a une hauteur comprise entre 49-53 cm. Le poids du chien adulte varie entre 16 et 25 kg. Il est donc plus petit qu’un berger Allemand, mais appartient toutefois au groupe des dog de taille moyenne.

La couleur du pelage : noir à noir métallisé avec desmarques feu ou rouge et des tâches bronze ou blanc, parfois rouge sur certains types. Les marques feu s'étendent sur le côté et à l'intérieur des oreilles, au-dessus des yeux, sur les extrémités des membres, et sur la poitrine.

Caractères et aptitudes du berger bohemian de la République tchèque

Un berger Bohème en promenade avec sa maitresse Credit : LottaVess

Le berger de Bohème est un chien de travail. Il est à la fois courageux,enthousiaste, et très obéissant. Il a un instinct naturellement protecteur et attachant envers son maître, les enfants et son territoire.Ce chien très dynamique adore jouer avec les enfants. D’ailleurs il se montre avenant et peut surveiller un bébé patiemment pendant les petites siestes: il vous parviendra dès que l’enfant se réveille. Cette race de chien berger très agile aime se sentir utile.

Avec son poil sombre, le berger de Bohème peut sembler intimidant. Et pourtant, il n’a pas une once d’agressivité ni de nervosité et n’est pas du genre chien d’attaque. En revanche, il est toujours méfiant envers les étrangers et peut être défensif s’il sent son maître en danger. Il aboie uniquement pour alerter sa famille lorsqu’un étranger se pointe. Après avoir eu l’assurance qu’il n’y a rien à craindre, le chien redevient calme.

Côté activité le Chodsky Tchèque excelle en agility, obéissance, sauvetage et trekking, entre autres. Il fera aussi un bon chien d’assistance s’il est formé dans cette voie. Grâce à son flair et son caractère obéissant, ce berger peut aussi être employé comme guide d’aveugle ou chien de sauvetage. Les siècles passés à servir les hommes lui ont appris à être attentif et vigilant envers sa famille.

Comment le berger de Bohème se comporte-t-il?

Un berger de Bohème avec son beau sourire Credit: MirasWonderland

Le berger de Bohème issue de la République tchèque est un chien plein de tempérament, mais ses réactions sont rarement excessives. Ce chien d’origine tchèque est toujours partant pour jouer, se promener et partir à l’aventure. Il est également doté d’un sensolfactif remarquable. Il est très démonstratif: il n’hésite pas à témoigner son affection envers son maître. En retour, il a besoin d’attention et de disponibilité. La sociabilité de ce chien ne concerne pas que les humains. En effet, la cohabitation avec les autres animaux de compagnie, notamment les autres races de chien (Bouvier, terrier, etc), les chats et autres petits animaux, s’avère harmonieuse.

De plus, il n’a aucun instinct de chasseur. Par contre, comme il a l’instinct de chien de troupeau assez développé, il peut vouloir regrouper ses compagnons et les protéger excessivement. Très actif, le berger bohemian a besoin de se dépenser au moins une heure par jour. Il s’ennuie facilement alors prévoyez quelques jouets pour l’occuper lorsque vous vous absentez. Une maison ouverte sur un jardin ou entourée d’un vaste terrain constitue un cadre idéal pour lui. N’oubliez pas de clôturer les lieux, car si l’ennui est permanent, l’animal risque de fuguer.

Santé et entretien du berger de Bohème

Profil d’un berger de Bohème Credit : MirasPays Des Merveilles

LeBerger de Bohèmeest uncanin rustique et résistant. Son poil noir double et dense le protège efficacement contre le froid, la chaleur et l’humidité. Malheureusement, ce chien est susceptible de souffrir d’unedysplasie de la hanche. Il est également sujet à 2 mues par an durant lesquelles il perd une grande quantité de poils. Le reste du temps, les chutes de poils sont beaucoup moins marquées. Son pelage demande donc un entretien régulier afin de retirer les poils. Pour son épanouissement physique et psychique, le Chodsky Pes a besoin de beaucoup d’exercices. Il peut s’adonner à des heures de balade sans se fatiguer. Côté hygiène, brossez les dents du chien 2 fois par semaine (hors période de mue). Après les sorties en forêt, inspectez son pelage, les pattes et les oreilles.

Que savoir sur l’éducation du chien berger de Bohème ?

Un chien promenant dans le parc Credit : Sushaaa

Les bergers de Bohème sont réputés pour être des chiens faciles à éduquer. Ils sont de nature attentive, docile, et dévouée. Ils assimilent facilement les interdictions. Le jeune berger bohémien nécessite néanmoins un élevage basé sur la fermeté avec une approche positive. Le chiot peut être sociabilisé avec d’autres animaux dès sa naissance. Contrairement à certaines races de chiens, le shepherd bohémien a besoin de diversité pour être pleinement épanoui. Intelligent, il est donc un compagnon idéal aussi bien pour ces congénères que pour les humains. Il faut également retenir que le berger de Bohème s’ennuie assez facilement. Proposez-lui donc des séances de dressage courtes et variées en évitant les répétitions. Optez pour les méthodes de renforcement positives afin de capter son attention jusqu’au bout. Elles consistent à lui proposer de la nouveauté à chaque séance et de l’évaluer en fonction des compétentes acquises. C’est de cette manière que vous profiterez pleinement de son intelligence.

Comme chez de nombreux chiens, l’éducation punitive n’est pas efficace. Si vous montez le temps ou si vous êtes menaçant, le Chodsky Pes ne sera pas coopératif. Clarifiez dès le début les hiérarchies afin de stimuler l’envie d’obéissance du chien. Il accepte facilement l’autorité. Évitez de traiter le berger de Bohème adulte comme un chiot, même s’il est très joueur et affectueux. Cela lui évitera les troubles de personnalité. En outre, soyez toujours cohérent et ne modifiez pas les règles.

Par ailleurs, lorsque votre berger bohémien partage sa vie avec d’autres animaux de compagnie, veillez à ce qu’il ne cherche pas à être le chef de meute en menant les autres à la baguette. Ce comportement manipulateur se manifeste comme suit : il va rassembler souvent son groupe comme il le ferait avec des troupeaux, et rétorquer sur celui qui cherche à s’isoler. Il va aussi se mettre à mordiller leurs talons. Si vous remarquez cela, n’hésitez pas à dire « non » fermement. Lors des balades, ces chiens shepherd peuvent se promener sans laisse, car il n’est pas du genre à trop s’éloigner de son maître.

Combien coûte un chien de race berger de Bohème ?

Un homme assis avec son chien Credit : Chalabala

Le prix d’un chiot Berger de Bohème à l'adoption varie en fonction de son pedigree, de son origine, si c'est une femelle ou un mâle et de ses particularités physiques ou comportementaux. Quelques éleveurs se trouvent en France, mais aussi en Suisse et en Belgique. Pas besoin de voyager jusqu’à la République Tchèque pour pouvoir en adopter. En général, il faut débourser entre 1 000 et 1 500 euros pour adopter ces chiens de races Tchèque. Il est recommandé pour tous nouveaux acquéreurs du Berger bohemian de réaliser un radio pour détecter une éventuelle dysplasie ainsi qu’un test de Myélopathie Dégénérative.